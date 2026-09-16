לאחר שנים ארוכות של מאמצים חובקי עולם ומאבק עיקש במסגרת מצוות פדיון שבויים, שוחרר מהכלא בעיראק האסיר בנימין בן לימור, והוא צפוי לנחות בישראל במהלך הימים הקרובים. התפתחות זו מגיעה בתום מסע מורכב מאחורי הקלעים, אשר כלל גיוס משאבים נרחב, מגעים דיפלומטיים ותפילות רבים ברחבי העולם היהודי. כך דווח ב-YWN.

הפרשה, אשר עוררה הדים רבים, רשמה את אחד מרגעי המפנה המרכזיים שלה בשלהי שנת 2025, כאשר עונש המוות שנגזר על בנימין בוטל בעקבות הסכם "סולחה" מורכב שנחתם בעיראק. ביטול עונש המוות התאפשר בין היתר הודות לקמפיין פדיון שבויים בינלאומי, במסגרתו נרתם הציבור הרחב לסיוע במימון העלויות הכבדות שנדרשו לצורך השגת ההסדר.

כעת, לאחר שהושג גם שחרורו המלא מבין כתלי הכלא, הושלם המהלך בהצלחה עם יציאתו ממאסר וההכנות הרשמיות להגעתו לארץ. על פי הדיווח באתר YWN, עסקנים ופדיון שבויים מביעים תקווה זהירה כי הוא יוכל לצאת לחופשי ולשוב לחיק עמו כבר במהלך הימים או השבועות הקרובים.

הדרמה המתמשכת סביב מעצרו של בנימין החלה עוד בשנת 2014, בעת שהגיע לבקר את סבו וסבתו הקשישים בחבל כורדיסטן שבעיראק, במקביל להתפשטות ארגון הטרור דאעש באזור. בנימין הצטרף למאמצי ההגנה של התושבים המקומיים מפני הטרוריסטים, אך בשנת 2015 נקלע למארב של נהג מונית שזיהה כי הוא דובר עברית ואיים למסור אותו לידי מחבלי דאעש.

במהלך המאבק שהתפתח במקום נפצע הנהג ומאוחר יותר מת מפצעיו, אירוע שהוביל למעצרו המיידי של בנימין, לעינויים קשים שעבר בחקירותיו ולהרשעתו בסופו של דבר. בשנת 2020 גזר עליו בית המשפט הכורדי עונש מוות בתלייה, ומאז ריחף סכנה ממשית ויומיומית על חייו.

קבלה לישיבה בירושלים

עם הגעתו הצפויה לישראל, יפתח בנימין פרק חדש בחייו. ביוזמת עסקנים וגורמים שליוו את התיק הוסדרה קבלתו ללימודים בישיבת "אש התורה" בירושלים. הישיבה כבר שיגרה אליו מכתב קבלה רשמי לתוכנית היסודות שלה, בו הביעה את ציפייתה לקבלו בין ספסלי בית המדרש בעיר העתיקה.

במקביל להכנות לקליטתו הרוחנית והחברתית, צפוי להשתלב בנימין בתהליך שיקום נרחב, הכולל התארגנות ראשונית, רכישת תשמישי קדושה וביגוד, והסדרת צרכיו הבסיסיים ביותר לאחר שנות המאסר הממושכות.

קריאה מחודשת לתפילות ועוררות רחמי שמיים נשמעת בימים אלו ברחבי העולם היהודי למען בנימין, כאשר המאמצים הכבירים להביא לשחרורו המלא ולעזוב את אדמת עיראק בדרך לארץ ישראל נכנסים לשלב המכריע.