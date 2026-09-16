בשורה מרגשת הגיעה היום (רביעי) מהמרכז הרפואי 'הדסה עין כרם': האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר בשעה האחרונה לאחר טיפול השתלת קוצב לב שעבר על ידי טובי הרופאים.

כזכור, אתמול בבוקר עבר האדמו"ר את הטיפול הרפואי להשתלת קוצב לב במרכז הרפואי. את ההשתלה ביצע פרופ' דוד לוריא, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב וקוצבים במרכז הרפואי. על פי הנמסר מבית החולים, הטיפול הסתיים בסייעתא דשמיא בהצלחה רבה.

בשעת הטיפול, שהתקיים בשעה 8:30 בבוקר, התכנסו רבבות חסידים בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובחו"ל להעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר. בין השאר התפללו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, בסמוך לכותל המערבי, באתרא קדישא מירון, וכן קבוצת חסידים המריאה במיוחד לציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בפולין.

בתוך כך, בערב שני פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה את שמחת אירוסי נכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן נכד הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר, רב קריית מאור החיים בצפת, והגה"צ רבי חיים הלפרין, רב קהילת 'דברי חיים' בגולדרס גרין בלונדון. במהלך השמחה עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזמרה, ובפרט בשירת 'תמיד שטענדיג פרייליך זיין', ניגון שמחה ידוע עם המילים שהאדמו"ר רמז בהן על שנת תשפ"ז.