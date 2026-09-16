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נחבל בראשו

בני ברק: בחור ישיבה בן 13 נפל מגובה של 5 מטרים ופונה לבית החולים

כוחות החירום הוזעקו לרחוב דון יוסף בבני ברק • הנער נחבל בראשו ופונה לבית החולים שיבא | צוותי החירום העניקו טיפול ראשוני והבחור פונה לבית החולים (חדשות חרדים)

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

נער בן 13 נפצע היום (רביעי) בינוני בנפילה מגובה ברחוב דון יוסף ב. הנער חבל בראשו בעקבות הנפילה, וצוותי החירום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני.

על פי הדיווח, הנער נפל מגובה של כ-5 מטרים. כוחות הצלה וחירום הגיעו לזירה במהירות ופתחו בטיפול רפואי מיידי.

הזירה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

יהודה מילר, מיילך הניג ורפאל פרץ חובשי איחוד הצלה מסרו: ״חבריו סיפרו לנו כי הוא נפל מחלון (כ-4 מטרים) במוסד הלימודים בו שהה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו ומצבו מוגדר בינוני״.

חובשי הצלה מנחם זינגר ודניאל סאל מסרו: "כשהגענו למקום, מצאנו נער בן 13 כשהוא סובל מחבלת ראש לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני באמבולנס מד"א המאוייש במתנדבי הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות וחבלות בקרב ילדים ובני נוער שאירעו בחודשים האחרונים בבני ברק ובסביבתה. לפני שבוע נפצע תינוק בן שנה בינוני באוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק, לאחר שנפל מעגלתו בעקבות בלימה פתאומית של הנהג.

לפני כשבועיים נפצעה ילדה בת 4 בינוני לאחר שנפלה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק וחבלה בראשה. בסוף חודש אוגוסט נפל צעיר בן 17 מגובה של כ-12 מטר בבניין מגורים ברחוב הירקון בבני ברק ונפצע באורח בינוני.
בני ברקנפילה מגובהנפילה

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