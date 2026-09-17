דקת חיזוק ביום לא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמן הרופא המומחה הגיע מטקסס, דפק בדלת - אבל האבא לא ניגש והפסיד חצי מיליון דולר | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 לא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:54לא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאבעשרת ימי תשובה הקב"ה נמצא עם כל אחד | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|16.09.26 רבי אלימלך בידרמןעשרת ימי תשובהדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:דמויות מדור העבר; כך מתכוננים בשטיבלעך ב'מאה שערים' ליום הכיפוריםחיים רוזנבוים|09:38יעקב אשר בהודעה חריפה נגד ההחלטה: "בג"ץ והיועמ"שית מזלזלים במורשת מרן"חנני ברייטקופף|16.09.26בני ברק: פעוט חרדי בן שנה נפל באוטובוס - כתוצאה מבלימה ונפצע בראשוקובי רוזן|16.09.26אולי גם יעניין אותך:"לא צריך להתחשב בהם, נעשה אלף הילולות למרן זצ"ל": הראשון לציון במתקפהישי כהן|16.09.26"להפוך את מרן לדמות פוליטית זה מחריד כל לב" | הזעקה של נכד הגר"ע יוסף זצ"לישי כהן|16.09.26פצצה משפטית: דרישה לפסול את המקום ה-6 בש"סיוני גבאי|15.09.26
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