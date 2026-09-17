דקת חיזוק ביום לא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמן הרופא המומחה הגיע מטקסס, דפק בדלת - אבל האבא לא ניגש והפסיד חצי מיליון דולר | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)