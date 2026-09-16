דקת חיזוק ביום בעשרת ימי תשובה הקב"ה נמצא עם כל אחד | צפו ברבי אלימלך בידרמן כוחם הנפלא של עשרת ימי תשובה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 10100:00/0:58 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בית הדין בשכונה החרדית: "אל תזמינו אותו לסעודות ותאפשרו לו להתפלל"חזקי שטרן|15.09.26"חשש לעבירה דאורייתא": פסק ההלכה של הראשון לציון על מנהג הכפרותישי כהן|15.09.26קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעודקובי ישראל|15.09.26אולי גם יעניין אותך:הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעודחזקי שטרן|15.09.26דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתרחיים רוזנבוים|15.09.26התרגיל המבריק לגנב שנחשד בגניבת המחשב והתפילין מהחרדיחזקי שטרן|15.09.26
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