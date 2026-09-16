דקת חיזוק ביום בעשרת ימי תשובה הקב"ה נמצא עם כל אחד | צפו ברבי אלימלך בידרמן כוחם הנפלא של עשרת ימי תשובה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)