דקת חיזוק ביום איזו סוכה מביאה שמחה? | צפו ברבי אלימלך בידרמן מה לומדים מסוכה בגובה 20 אמה שפסולה? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת12:00 איזו סוכה מביאה שמחה? | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:58איזו סוכה מביאה שמחה? | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאשנדע לשמור על האור | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|22.09.26 סוכותרבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:בהיכל הישיבה | צפו בתיעוד מהגאון רבי שמואל מרקוביץ בערב ליל יום הקדושחיים רוזנבוים|09:23ראש הממשלה נתניהו: "אני מת לגייס את החרדים, מי שיגיד 'נמות ולא נתגייס' - יישלח לכלבוש" | צפוישי כהן|07:08לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החוליםחיים רוזנבוים|22.09.26אולי גם יעניין אותך:אירוע קשה בבני ברק: דופן של סוכה נפלה מגובה עצום על תינוקת כבת שנה כיכר השבת|22.09.26כבר 10 מיליון צפיות: היוטיובר בסרטון תקיפה מסית נגד חרדים בערב כיפוריאיר טוקר|22.09.26שיתוף פעולה מבריק: כך נתפסו שני גנבים שהטילו אימה בשכונה החרדיתדניאל הרץ|22.09.26
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