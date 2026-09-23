לאחר יום הדיונים הדרמטי בוועדת הבחירות, שבו נפסל יו״ר בל״ד סאמי אבו שחאדה ברוב של 31 מול 4, עו״ד אילן בומבך, שייצג את הבקשה לפסילתו, מתייחס בשיחה עם ״כיכר השבת״ להחלטה ולשאלה המרכזית שתגיע כעת לפתחו של בית המשפט העליון.

בומבך מתייחס תחילה לצעד החריג של יו״ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, שהשתתף בהצבעה בעד פסילת אבו שחאדה. מדובר בצעד חריג, שכן יושבי ראש הוועדה נהגו לאורך השנים להימנע מהצבעות.

״שאלת השאלות היא כמובן מה יהיה בבג״ץ״, אומר בומבך. ״קודם כל קרה היום מה שלא קרה 20 שנה, וזה שראש ועדת הבחירות בעצמו בא והביע את עמדתו, והשתתף בהצבעה כאשר תמך בעמדתנו לפסול את אבו שחאדה, גם עמדת עוצמה יהודית״.

לדבריו, ״אני חושב שזה מאורע מאוד חשוב, ואין ספק שבג״ץ לא יוכל להתעלם מזה״.

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"תמיכה מובהקת בארגון טרור"

בומבך מתייחס גם לטענה שהעלה אבו שחאדה בנוגע לפוסט שפרסם לאחר טבח 7 באוקטובר, ולפיה באותה עת לא ידע את ממדי האירוע.

״גם צריך להבין - מדובר בתמיכה מובהקת בארגון טרור, מיד לאחר השבעה באוקטובר״, טוען בומבך. ״גם הטענה שלו שהוא לא ידע את הממדים של הטבח היא פשוט טענה מתממת, טענה מופרכת והזויה. אוקיי, אז כשידעת, התנערת מזה? מחקת את הפוסט?״.

לדבריו, ״הרי הפעם הראשונה שהוא התחיל לגמגם כל מיני סוגים של ‘לא ידעתי ולא הבנתי’ זה רק עכשיו בתשובה לעתירה שהוגשה לפסילתו. ברור שזו לא התנהלות בתום לב, וברור שאדם כזה לא יכול להיות חבר בכנסת ישראל״.