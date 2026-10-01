ערב חגיגי ורב רושם התקיים ביום ג' דחול המועד סוכות ה'תשפ"ז בחריש, עם קיומה של שמחת בית השאובה המרכזית של קהילת אחוות אחים חריש. המעמד שילב שמחת חג מרוממת לצד ציון דרך משמעותי בעולם התורה של הקהילה – סיום חמש שנות לימוד הלכות שבת בעיון בכולל 'פרי צדיק', והשקת הספר התורני 'פרי צדיק', פרי עמלם של ראש הכולל והאברכים.

את המעמד כיבדו בנוכחותם גדולי תורה ורבני העיר והקהילות. בראש המשתתפים עמד הגאון הרב יצחק רצאבי, ולצדו בנו ממשיך דרכו, ראש כולל 'פרי צדיק', הגאון הרב משה רצאבי.

עוד השתתפו רב העיר חריש הגאון הרב אשר זגדון, הרב יאיר שרפי, מנהל ומייסד העמותה וכולל 'פרי צדיק'. הרב דוד ימיני אשר הנחה את המעמד הקדוש, הרה"ג הרב תמיר חאזי, רב קהילת 'דרכי אבות', והרה"ג הרב שלמה קדוש, דיין ורב קהילת "תורת חיים" בחריש.

בשורה משמעותית לקהילה: הדרך למבנה הקבע מתקדמת

לצד גדולי התורה השתתפו באירוע גם ראש העיר ואישי ציבור, ובראשם ראש עיריית חריש, מר יוחאי פרג'י, אשר נשא דברים בשבח פעילות הקהילה וראשיה.

במהלך דבריו מסר ראש העיר בשורה משמחת לקהל המשתתפים, כאשר הודיע על אישור נספח הבינוי לקראת הקמת מבנה הקבע של קהילת אחוות אחים בחריש - צעד משמעותי נוסף בדרך להגשמת חזון הקהילה ולבניית משכן קבע לפעילותה התורנית והקהילתית.

למעמד הגיע גם סגן ראש העיר, מר שלמה פרץ, אשר מסייע רבות לקהילה ופועל לקידום תהליך הקמת מבנה הקבע.

חמש שנות עמל – והגיע זמן הסיום

אחד מרגעי השיא של הערב היה מעמד סיום חמש שנות לימוד הלכות שבת בעיון של אברכי כולל 'פרי צדיק'.

במשך כחמש שנים עמלו אברכי הכולל בעומק הסוגיות, החל מדברי המשנה והגמרא, דרך הראשונים והאחרונים, ועד לבירור ההלכה למעשה. הלימוד התקיים בעמל, בשקידה ובדיבוק חברים, והקיף את כל הלכות שבת על פרטיו ודקדוקיו.

סיום תקופה משמעותית זו במסגרת שמחת בית השאובה היווה רגע מרגש עבור האברכים ובני משפחותיהם, והמחיש את פירותיו של לימוד תורה מתמשך ויסודי.

'פרי צדיק' יוצא לאור

לצד הסיום התקיים במעמד גם אירוע השקת הספר 'פרי צדיק', המאגד בתוכו את פירות העמל התורני של ראש הכולל ואברכיו.

הספר, המחזיק 832 עמודים וכולל למעלה מ־300 שאלות ותשובות אקטואליות בד' חלקי השולחן ערו, מאמרים תורניים של אברכי הכולל בהלכות שבת, תכנית וסדר לימוד הלכות שבת בעיון, מראי מקומות, וכן מבחני בקיאות על סדר ש"ע המקוצר ושאלות ותשובות עם מקורות בהלכות שבת ומועדים.

שמחה של תורה ואחדות

לאורך הערב כולו הורגשה אווירה מיוחדת של שמחת חג, כאשר בני הקהילה, משפחותיהם ואורחים רבים השתתפו בשמחת בית השאובה.

השמחה, השירה והמפגש הקהילתי השתלבו בדברי התורה ובמעמדים המרכזיים, ויצרו ערב שהצליח לחבר בין שמחת החג לבין שמחת התורה, בין הישגי העבר לבין הבשורות לקראת העתיד.

האירוע היווה ביטוי מרשים לפעילותה המתפתחת של קהילת אחוות אחים חריש, המשלבת חיי קהילה תוססים עם עשייה תורנית ענפה, וממשיכה לבנות נדבך אחר נדבך את עולם התורה והקהילה בעיר.

עם סיומו של הערב נותרו המשתתפים עם תחושה של שמחה והתרוממות, אך גם עם תחושה ברורה של שליחות והמשך הדרך.

סיום חמש שנות לימוד, יציאתו לאור של הספר "פרי צדיק", והבשורה על התקדמות לקראת הקמת מבנה הקבע – כל אלו התחברו בערב אחד והפכו את שמחת בית השאובה של קהילת אחוות אחים חריש למעמד משמעותי ומרשים.