צוותי חילוץ והצלה מוגברים פועלים בשעות האחרונות במרוץ נגד הזמן לסריקת הריסותיהם של עשרות מבנים שקרסו בערים המרכזיות במערב קולומביה. מניין ההרוגים המעודכן עלה ללפחות 77 בני אדם ומאות נוספים נפצעו, כאשר הרשויות מביעות חשש כבד כי מספר הנפגעים יוסיף לעלות ככל שייחשפו זירות נוספות.

בין הסרטונים הרבים שעלו ברשתות החברתיות לאחר רעש האדמה העוצמתי, ניתן לראות את הרגע בו מבנה מתנדנד לעיני תושבים - עד לקריסתו המוחלטת.

נשיא קולומביה אבלרדו דה לה אספרייה הודיע כי ביטל את סדר יומו כדי לנהל מקרוב את פעולות החירום, ומסר כי "לקחתי באופן ישיר את הפיקוד על מענה החירום בסן חוסה דל פלמאר. הוריתי על הקמת חפ"ק אחוד לתיאום הטיפול בנזקים ובנפגעים, ואגיע באופן אישי לפריירה כדי ללוות את אזרחינו".

המצב הקשה ביותר נרשם בערים פריירה, קאלי ומניזאלס, שם קרסו מבני מגורים, מרכזים רפואיים וחלקים ממבני ציבור. מושל מחוז ריסרלדה חואן דייגו פטיניו תיאר את מראות ההרס ואמר כי "מה שארע פה חמור מאוד. התמונות מזעזעות לחלוטין, עם פצועים רבים וחזיתות שלמות של בניינים שקרסו לרחוב".

ראש עיריית קאלי אלחנדרו אדר פנה בבקשת סיוע דחופה לערים השכנות ומסר כי "יש לנו לפחות 20 מבנים שקרסו בעיר עם אנשים הלכודים בפנים. אנחנו מנהלים את החירום לצד כל גופי ההצלה במירוץ להצלת חיים". במקביל, רשות התעופה העבירה הנחיה להשבית את הפעילות בלמעלה מעשרה נמלי תעופה במדינה.

תושבים באזורי האסון תיעדו רגעים דרמטיים של בריחה מבתיהם. תושב העיר מניזאלס שחזר את רגעי האימה וסיפר כי "האדמה רעדה בעוצמה שלא היכרנו, קירות הבית נסדקו מול העיניים שלנו וכולם רצו החוצה בצעקות אל הרחוב כשהם משאירים הכל מאחור".

גם בבירה בוגוטה, המרוחקת מאות קילומטרים ממוקד הרעש, נרשמה פאניקה המונית. תושבת העיר תיארה את ההתרחשויות ואמרה כי "גורדי השחקים התנדנדו מצד לצד במשך כמעט דקה שלמה. האזעקות הופעלו ברחבי העיר והמון אדם נהרו אל המדרכות בחרדה עמוקה".

מושלת מחוז צ'וקו נוביה קרולינה קורדובה-קורי הוסיפה אזהרה לציבור הרחב: "עברנו אירוע סיסמי חמור מאוד במחוז. אנחנו מודאגים מאוד מרעשי משנה, ובבירה קיבדו נרשמו פצועים רבים ונזק כבד מאוד לבניינים".

ההתפתחויות הקשות מגיעות בהמשך לרעידת האדמה העוצמתית שפקדה את האזור הבוקר בשעה 07:34. הרעש נרשם בעוצמה של 7.4 בסולם ריכטר ובפלח עומק של כ-107 קילומטרים. מוקד רעידת האדמה אותר בסמוך לעיירה סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו במערב קולומביה.

זעזועי המשנה וההדים החזקים של הרעש הורגשו היטב גם במדינות השכנות פנמה, אקוודור וונצואלה, שם פונו מבני ממשל ומגורים מחשש לקריסה. כוחות החירום הבינלאומיים מתארגנים להגשת סיוע הומניטרי לקולומביה בעוד פעולות האיתור והחילוץ נמשכות.