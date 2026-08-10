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הורגש עד לבירה | תיעוד

היסטריה ומבנים שמתפרקים: רעידת אדמה קשה בעוצמה של 7.4 בקולומביה | ישראל מציעה סיוע

רעש אדיר במגניטודה 7.4 זרע בהלה במערב המדינה • הורגש עד לבירה ולגבול ונצואלה | שר החוץ פנה למקבילו והציע עזרה ישראלית (בעולם)

2תגובות
רעידת האדמה בקולומביה
רעידת האדמה בקולומביה| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה

רעידת אדמה חזקה ועוצמתית, במגניטודה של 7.4, פקדה היום (שני) את קולומביה והותירה אחריה הרס משמעותי ונפגעים. הרעש האדיר זרע בהלה בקרב תושבי המדינה הדרום-אמריקנית, כאשר מבנים נפגעו ודיווחים ראשוניים מצביעים על פצועים.

על פי הדיווח של השירות הגיאולוגי הקולומביאני, מוקד רעידת האדמה אותר במחוז צ'וקו, הממוקם לחופי האוקיינוס השקט במערב המדינה. עוצמת הרעידה הייתה כה משמעותית, עד שהיא הורגשה בבירה בוגוטה ואף הגיעה עד לאזורי הגבול עם ונצואלה במזרח המדינה.

נזק כבד למבנים ופצועים

מושל מחוז צ'וקו אישר בחשבון ה-X שלו כי בבירת המחוז נרשמו פצועים ונזק כבד למבנים. פגיעות דומות, הכוללות נזק לתשתיות ונפגעים, דווחו גם בעיר פריירה הממוקמת במחוז ריסרלדה. למרות עוצמת הרעש והקרבה לים, הרשויות הודיעו כי לא פורסמה אזהרת צונאמי.

רעידת האדמה מגיעה בתקופה מתוחה מבחינה גיאולוגית באזור. רק לפני כחודש וחצי, הכתה סדרה של שתי רעידות אדמה אימתניות בוונצואלה השכנה בעוצמות של 7.5 ו-7.2, בהפרש של 40 שניות בלבד זו מזו. האדמה שרעדה בוונצואלה גרמה לקריסת מבנים בבירה קראקס, הובילה לפינוי המוני של תושבים מבתיהם שניזוקו, והביאה לסגירת נמל התעופה הבינלאומי בעיר.

שר החוץ הישראלי מציע עזרה

שר החוץ , אשר שהה בקולומביה רק לפני ימים אחדים במסגרת ביקור עבודה, מיהר להגיב לאירועים. סער פנה לעמיתו הקולומביאני, שר החוץ עומר בולה אסקובר, והציע את עזרתה של מדינת ישראל.

"אני עוקב בדאגה אחר הדיווחים על רעידת האדמה שפקדה את קולומביה", כתב סער בחשבון ה-X שלו והצהיר: "ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שיידרש. מחשבותיי ותפילותיי עם העם הקולומביאני בשעה קשה זו".

הצעת הסיוע הישראלית מגיעה על רקע הניסיון הרב שצברה ישראל בסיוע לאחר אסונות טבע. כזכור, בעקבות רעידות האדמה בוונצואלה, שלחה ישראל משלחת סיוע שהפכה למשלחת הארוכה ביותר בתולדות פיקוד העורף, כאשר כ-32 מומחים ישראלים המשיכו לפעול בשטח גם שבועות לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות עזבו את המדינה.
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2 תגובות

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2
להודות להשם יתברך שהשם שומר עלינו
בנימין לעד
1
הרמטכ"ל אומר שאין מספיק כח אדם ולכן הוא רוצה שהחרדים יתגייסו. אבל מעניין שיש מספיק כח אדם לשלוח סיוע למדינות אחרות.
יאיר

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