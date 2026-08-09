ויוה ישראל: ספרי תורה ומטוסי כפיר בהשבעת נשיא קולומביה החדש

אבלרדו דה לה אספריאלה,

קולומביה השביעה ביום שישי את נשיאה החדש, אבלרדו דה לה אספריאלה, בטקס יוצא דופן שהתקיים בעיר קאלי שבדרום־מערב המדינה. אולם מאחורי טקס ההשבעה החגיגי עמד מבצע ביטחוני עצום ממדים: כ־11 אלף חיילים ושוטרים נפרסו ברחבי העיר כדי לאבטח את הנשיא, האורחים והאירוע.

קאלי, הנחשבת לאחד ממוקדי האלימות והפעילות של ארגונים חמושים בקולומביה, הפכה לקראת ההשבעה למבצר. מחסומים הוצבו ברחובות, כלי רכב נבדקו בחיפוש אחר חשודים וחומרי נפץ, וכוחות הביטחון נערכו לאורך נתיבי התנועה של הנשיא והמשלחות הזרות.

11 אלף חיילים ושוטרים נפרסו ברחבי העיר כדי לאבטח את הנשיא, האורחים והאירוע כולו. - צילום: רשתות חברתיות 11 אלף חיילים ושוטרים נפרסו ברחבי העיר כדי לאבטח את הנשיא, האורחים והאירוע כולו. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

חיל האוויר והחלל הקולומביאני הפעיל מטוסי קרב מסוג IAI Kfir, מסוקים ומערכות נגד רחפנים, כחלק ממערך ההגנה האווירית על העיר והטקס. לדברי ראש עיריית קאלי, כ־11 אלף אנשי כוחות הביטחון "שומרים על העיר", לצד אמצעים טכנולוגיים להגנה על המרחב האווירי.

11 אלף חיילים ושוטרים נפרסו ברחבי העיר כדי לאבטח את הנשיא, האורחים והאירוע כולו. - צילום: רשתות חברתיות 11 אלף חיילים ושוטרים נפרסו ברחבי העיר כדי לאבטח את הנשיא, האורחים והאירוע כולו. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

האירוע, שסימן תפנית דרמטית עבור המדינה הלטינית, לא היה רק טקס פוליטי, אלא מפגן עוצמה צבאי שבו שולבו מטוסי קרב ישראליים, וטקס ברכות לצד ספרי התורה. הפתעה בבית המחוקקים: המכרסמים הגדולים בעולם קפצו לביקור | צפו אריה רוזן | 11:03 מי שיגע בבן שלי: הפילה סגרה חשבון עם "תוקף" מוזר במיוחד דני שפיץ | 11:04 כבר מרגע כניסתו לתפקיד, הבהיר דה לה אספריאלה כי יחסיה של קולומביה עם ישראל עוברים "אתחול" היסטורי. בזמן שהנשיא צעד לעבר הבמה, חלפו מעל ראשו מטוסי קרב מסוג "כפיר" מתוצרת התעשייה האווירית לישראל, כחלק ממערך הגנה אווירי חסר תקדים שכלל גם מערכות נגד רחפנים. בצעד שזכה לתשואות רבות, הכריז הנשיא על שיקום מלא של הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל ועל כוונתו להעביר את שגרירות קולומביה לירושלים. מהלך זה מציב אותו בשורה אחת עם בעל בריתו הקרוב, נשיא ארגנטינה חאבייר מייליי, שהגיע לטקס והתקבל בחיבוק ויראלי תחת הקריאה "ויוה לה ליברטד!".

השבעת נשיא קולומביה - שערי העיתונים

אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים ביותר בטקס היה הרגע שבו קיבל הנשיא החדש ברכה אישית מרבה הראשי של קולומביה. הרב פתח בתפילה ואמר: "אדוני הנשיא ביקש תמיד לשים את אלוקים לפניו, והיום בתוכניותיו של אלוקים הנצחי, הוא הציב אותו בראש האומה".

הרב המשיך בברכה המשלבת את גיבורי התנ"ך: "שיעניק לו הא-ל את האומץ של דוד, את החוכמה של שלמה ואת רוח הבנייה של נחמיה, כדי להתמודד עם האתגרים, לאחד את האומה ולפתוח דרכים של תקווה".

את נאומו סיים הרב בקריאה עוצמתית בעברית ובספרדית: "שקולומביה וישראל ישכנו בשלום ובביטחון... ויוה קולומביה וויוה ישראל!".

הנשיא מתברך מרבנים יהודיים בקולומביה - צילום: רשתות חברתיות הנשיא מתברך מרבנים יהודיים בקולומביה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:52

הנשיא, המכונה "הטיגריס", לא חסך במילים קשות כלפי ארגוני הפשיעה וה"נרקו-טרור". בנאום שנשא בפני הצבא לאחר השבעתו, הכריז כי ימי המשא ומתן הסתיימו: "הגיע הזמן להשיב את הסדר, הסמכות והחירות".

דה לה אספריאלה הבהיר לארגונים החמושים כי עומדות בפניהם שתי אפשרויות בלבד: להיכנע לשלטון החוק או להתמודד עם תגובה נחושה של המדינה. דברים אלו מהדהדים את הצהרותיו הקיצוניות מתקופת הקמפיין, אז הבטיח: "אני אחסל אותם כמו ג'וקים, כמו חולדות" והוסיף כי ימיט עליהם את "זעם האלוקים".

עם כניסתו לארמון הנשיאות, קולומביה יוצאת לדרך חדשה של שמרנות, אמונה וברית הדוקה עם המערב ועם מדינת ישראל. כפי שסיכם זאת הנשיא בנאומו, הכללים השתנו, והסדר והסמכות חזרו למדינה.