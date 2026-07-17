( צילום: שמוליק עלמני )

מהפך דיפלומטי דרמטי בקולומביה: ממשלת הנשיא הנבחר אבלרדו דה לה אספרייה הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. ההודעה מגיעה בעקבות פגישה בין שר החוץ גדעון סער לבין שר החוץ המיועד של קולומביה, עומאר בולה אסקובר, שבה סוכמה מפת דרכים לחידוש מלא ומיידי של היחסים בין המדינות.

ההודעה הרשמית שפרסמה לשכת הנשיא הנבחר מבהירה כי קולומביה תשוב לעמדה אחראית בזירה הבינלאומית, כולל בגופי האו"ם, ותמשוך את מעורבותה בתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל. "היחסים ההיסטוריים שממשלת פטרו ניתקה באופן חד-צדדי יתחזקו מחדש", נכתב בהודעה. "קולומביה תחזיר לעצמה את בעלות בריתה, את המילה הדיפלומטית שלה ואת מקומה כשותפה אמינה בעולם". ההסכם שסוכם בין שר החוץ סער לבין עמיתו המיועד כולל חילופי שגרירים מיידיים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום הפתיחה של שגרירות קולומביה בירושלים, בירת ישראל, בליווי משרד החוץ הישראלי. כל ההסכמים יכנסו לתוקף ב-7 באוגוסט, עם כניסת הממשלה החדשה לתפקידה. שר החוץ סער בירך על ההתפתחות ומסר: "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה. ברכות לידידי אבלרדו 'הנמר' דה לה אספריאלה על ניצחונו המרשים בבחירות לנשיאות קולומביה. אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים". "בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים חזקי שטרן ויוני גבאי | 16.07.26 המהלך מסמן את סיום תקופת הנהגתו של הנשיא המכהן גוסטבו פטרו, שהוביל לקו אנטי-ישראלי חריף. כזכור, פטרו סירב להכיר בתוצאות הבחירות שבהן ניצח דה לה אספרייה, וטען בלי כל הוכחה כי ישראל פרצה למערכות המחשוב של הבחירות. "הישות היחידה בעולם שמסוגלת לעשות דבר כזה היא מדינת ישראל", טען פטרו ברשתות החברתיות.

נשיא קולומביה היוצא ( צילום: שאטרסטוק )

מעידן פטרו לעידן דה לה אספרייה

הבחירות בקולומביה התקיימו על רקע של מתיחות פוליטית קיצונית. תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הראו כיצד לוחמי גרילה קומוניסטים העלו באוטובוסים אזרחים מפוחדים מאזורים כפריים מבודדים לעיירות הסמוכות, ואילצו אותם להצביע תחת איומי אקדח עבור מועמד השמאל, איוון ספדה. למרות ניסיונות ההטיה האלימים, דה לה אספרייה ניצח בבחירות.

הנשיא הנבחר, המכונה "הנמר", הבטיח במהלך מסע הבחירות להוביל קו נוקשה נגד הפשיעה, להפסיק את שיחות השלום עם ארגוני מורדים ולחזק את משק הנפט והגז של המדינה. בנוסף, הוא התחייב לשקם את הברית ההיסטורית עם ישראל ועם ארצות הברית, ברית שנפגעה קשות בתקופת פטרו.

המהלך הקולומביאני מגיע בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם גל של צעדים עוינים מצד מדינות אירופיות. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, צרפת הטילה לאחרונה איסור כניסה על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לצד עשרות מתנחלים. בנוסף, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הושעה מתפקידו בעקבות חקירה שהעלתה ממצאים חמורים, זאת לאחר שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

ההודעה הקולומביאנית מסתיימת במילים: "איתנים למען המולדת!" - ביטוי המשקף את הגישה הלאומנית של הממשלה החדשה ואת נחישותה לשקם את מעמדה של קולומביה בזירה הבינלאומית.