מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא לביקורו המדיני בארצות הברית ביום ראשון הקרוב, ולא במוצאי שבת כפי שתוכנן תחילה. הביקור, שנחשב לאחד מהמשמעותיים ביותר בתקופה האחרונה, יתמקד בשורה של סוגיות ביטחוניות ומדיניות קריטיות העומדות על הפרק.

גולת הכותרת של הביקור צפויה להתקיים ביום שני, כאשר נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. המפגש, שדובר בו בין השניים בשיחה טלפונית לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נחשב למשמעותי במיוחד לאור המתיחות המתמשכת באזור.

על שולחן הדיונים בין נתניהו לטראמפ צפויות לעלות סוגיות מרכזיות: המאבק המשותף בגרעין האיראני, השמירה על העליונות הביטחונית של ישראל באזור, והמשך הידוק הברית האסטרטגית בין ירושלים לוושינגטון. עבור ראש הממשלה, מדובר בהזדמנות חשובה לתאם עמדות באופן בלתי אמצעי עם הממשל האמריקני בתקופה מאתגרת זו, כאשר המערכה עם איראן נמצאת בשלב קריטי.

כזכור, בשיחה הטלפונית שקיימו השניים במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקני, טראמפ אמר לאתר "אקסיוס" כי נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן. "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס", הבהיר הנשיא האמריקני אז.

למחרת המפגש בבית הלבן, ביום שלישי, ישתתף ראש הממשלה בטקס האשכבה הרשמי של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם. גרהאם, שנפטר לפני מספר שבועות בנסיבות פתאומיות, נחשב לאורך עשרות שנות כהונתו לאחד מידידיה הגדולים, הנאמנים והקולניים ביותר של מדינת ישראל בגבעת הקפיטול.

הסנאטור הרפובליקני מקרוליינה הדרומית פעל ללא לאות לביצור ביטחונה של ישראל, להבטחת הסיוע הביטחוני האמריקני וליצירת חזית דיפלומטית איתנה עבורה בזירה הבינלאומית. נוכחותו של ראש הממשלה בטקס נועדה לחלוק כבוד אחרון לסנאטור המנוח ולהביע את הערכתה העמוקה של מדינת ישראל לפועלו ההיסטוري.