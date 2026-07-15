כיכר השבת
טראמפ והלוויית גראהם

מסתמן: נתניהו יטוס לארה"ב ביום ראשון - זה מה שצפוי בביקור הקצר

ראש הממשלה צפוי להמריא ביום ראשון במקום במוצ"ש • ביום שני ייפגש עם טראמפ בבית הלבן לדיון בסוגיות ביטחוניות | למחרת ישתתף בטקס האשכבה של הסנאטור הפרו-ישראלי (פוליטי מדיני)

(צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

מסתמן כי ראש הממשלה ימריא לביקורו המדיני בארצות הברית ביום ראשון הקרוב, ולא במוצאי שבת כפי שתוכנן תחילה. הביקור, שנחשב לאחד מהמשמעותיים ביותר בתקופה האחרונה, יתמקד בשורה של סוגיות ביטחוניות ומדיניות קריטיות העומדות על הפרק.

גולת הכותרת של הביקור צפויה להתקיים ביום שני, כאשר נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן. המפגש, שדובר בו בין השניים בשיחה טלפונית לפני כשבועיים במהלך חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, נחשב למשמעותי במיוחד לאור המתיחות המתמשכת באזור.

על שולחן הדיונים בין נתניהו לטראמפ צפויות לעלות סוגיות מרכזיות: המאבק המשותף בגרעין האיראני, השמירה על העליונות הביטחונית של ישראל באזור, והמשך הידוק הברית האסטרטגית בין ירושלים לוושינגטון. עבור ראש הממשלה, מדובר בהזדמנות חשובה לתאם עמדות באופן בלתי אמצעי עם הממשל האמריקני בתקופה מאתגרת זו, כאשר המערכה עם איראן נמצאת בשלב קריטי.

כזכור, בשיחה הטלפונית שקיימו השניים במהלך חגיגות יום העצמאות האמריקני, טראמפ אמר לאתר "אקסיוס" כי נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן. "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס", הבהיר הנשיא האמריקני אז.

למחרת המפגש בבית הלבן, ביום שלישי, ישתתף ראש הממשלה בטקס האשכבה הרשמי של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם. גרהאם, שנפטר לפני מספר שבועות בנסיבות פתאומיות, נחשב לאורך עשרות שנות כהונתו לאחד מידידיה הגדולים, הנאמנים והקולניים ביותר של מדינת ישראל בגבעת הקפיטול.

הסנאטור הרפובליקני מקרוליינה הדרומית פעל ללא לאות לביצור ביטחונה של ישראל, להבטחת הסיוע הביטחוני האמריקני וליצירת חזית דיפלומטית איתנה עבורה בזירה הבינלאומית. נוכחותו של ראש הממשלה בטקס נועדה לחלוק כבוד אחרון לסנאטור המנוח ולהביע את הערכתה העמוקה של מדינת ישראל לפועלו ההיסטוري.

גרהאם לצד נשיא ארצות הברית טראמפ (הבית הלבן)

יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אמר בעבר על גרהאם כי "ידידנו הענק הגדול, אוהב ישראל וציון לינדזי גרהאם, לא רק דיבר אלא גם עשה רבות ליחסי ישראל וארצות הברית". החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קבע כי הסנאטור מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה.

הביקור המתוכנן של נתניהו בוושינגטון מגיע על רקע המערכה הימית המתמשכת במפרץ הפרסי, כאשר ארצות הברית מנסה להדק את המצור על ולמנוע ממנה להמשיך ולהפר את הסנקציות הבינלאומיות. התיאום בין ישראל לארה"ב בסוגיות אלו נחשב קריטי לביטחון האזורי.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפהבית הלבןוושינגטוןלינדזי גראהם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר