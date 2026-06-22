דה לה אספריילה - הטיגריס חוגג ניצחון ברכב משוריין -אזרחים נחטפים לקלפיות ( צילום: רשתות חברתיות )

הרשתות החברתיות בקולומביה סוערות בעקבות תיעודים קשים מיום הבחירות הדרמטי, בו נבחר אבלרדו דה לה אספריילה לנשיא המדינה. בעוד התוצאות הרשמיות מעניקות ל"טיגריס" את הניצחון, התמונות שמגיעות מהשטח מספרות סיפור של מדינה בשסע עמוק וטרור פוליטי.

סרטונים שהופצו אתמול (ראשון) מראים מראות מזעזעים מאזורי הכפר שבשליטת הגרילה. בתיעודים נראים לוחמי גרילה קומוניסטים כשהם מעלים באוטובוסים אזרחים מפוחדים מאזורים כפריים מבודדים לעיירות הסמוכות. על פי הדיווחים והתיעודים, אנשים אלו נאלצו להצביע תחת איומי אקדח עבור מועמד השמאל, איוון ספדה, כחלק מניסיון מאורגן של ארגוני הטרור להטות את תוצאות הבחירות בכפייה. מדובר באחת הפגיעות הקשות ביותר בטוהר הבחירות שנראו במדינה בשנים האחרונות.

מצביעים בכפייה בקולומביה - צילום: רשתות חברתיות מצביעים בכפייה בקולומביה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09

בתגובה לתוצאות, יצא הנשיא הנבחר דה לה אספריילה לרחובות ברנקייה, אך לא באופן המוכר של לחיצות ידיים וחיבוקים עם הקהל. תיעודים מהחגיגות מראים את הנשיא הנבחר וסגנו כשהם סגורים בתוך רכב משוריין, מנופפים לתומכיהם מבעד לחלונות ממוגנים.

צוות האבטחה של דה לה אספריילה הבהיר כי בשל סיכון ממשי ומיידי להתנקשות מצד אותם טרוריסטים קומוניסטים שניסו לחבל בבחירות, נאסר על הנשיא הנבחר לצאת מהרכב או לבוא במגע ישיר עם התומכים המשולהבים.

דה לה אספריילה - הטיגריס חוגג ניצחון ברכב משוריין - צילום: רשתות חברתיות דה לה אספריילה - הטיגריס חוגג ניצחון ברכב משוריין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

למרות הניסיונות האלימים לעצור אותו, דה לה אספריילה עורך דין ואיש עסקים המזוהה עם הימין הלאומני הצליח לגרוף 49.66% מהקולות. בנאום הניצחון שלו, הוא הבהיר כי המראות של אזרחים המובלים באיומי אקדח לקלפיות הם בדיוק הסיבה שבגללה נבחר.

הוא הבטיח "סדר יום של ביטחון נוקשה" , הכולל: הקמת 10 בתי כלא ענקיים ללוחמי הגרילה ופושעים. הפסקת כל מאמצי השלום עם ארגונים חמושים ומעבר למתקפה צבאית חזיתית. שיקום הכלכלה באמצעות הכפלת ייצור הנפט וקיצוץ מאסיבי במגזר הציבורי.

קולומביה מתעוררת היום למציאות חדשה: נשיא שנבחר בצל איומי אקדח, וחגיגות ניצחון שנראות יותר כמו מבצע צבאי מאשר אירוע פוליטי. "הטיגריס" אמנם ניצח בקלפי, אך המלחמה שלו נגד הטרור הקומוניסטי רק התחילה.