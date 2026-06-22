כיכר השבת
סער בירך

מהפך בקולומביה: ה"נמר" הפרו-ישראלי ניצח בבחירות לנשיאות - השמאל מסרב להכיר בתוצאות

מועמד הימין בקולומביה אבלרדו דה לה אספרייה הנחשב לאוהב ישראל, ניצח בבחירות לנשיאות המדינה | ניצחונו יביא לסיום שלטונו של איש השמאל גוסטבו פטרו שניתק קשרים עם ישראל | השמאל מסרב להכיר בתוצאות (בעולם)

1תגובות
(צילום: גדעון סער, משרד החוץ)

היחסים הדיפלומטיים בין ירושלים לקולומביה צפויים להתחדש באופן מיידי, בעקבות ניצחונו של מועמד הימין הפרו-ישראלי, אבלרדו דה לה אספרייה, בבחירות לנשיאות המדינה.

הנשיא הנבחר, המכונה אל טיגרה - הנמר, הבטיח במהלך מסע הבחירות להפוך את החלטת קודמו ולכונן מחדש את הקשרים, לצד הידוק הברית האסטרטגית עם ארצות הברית.

​שר החוץ, גדעון סער, בירך על התוצאות ומסר כי "הנמר ניצח, קולומביה ניצחה. ברכות לידידי אבלרדו "הנמר" דה לה אספריאלה על ניצחונו המרשים בבחירות לנשיאות קולומביה. אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים. הזמנתי את הנשיא הנבחר דה לה אספריאלה לבקר בישראל ואני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד. בהצלחה, אבלרדו, וברכות לעם הקולומביאני שיוצא לדרך חדשה ומבטיחה".

​על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו לאחר ספירת מרבית הקולות, גרף נציג הימין הפופוליסטי יתרון של אחוז אחד בלבד על פני יריבו.

תוצאות אלו מסמנות את סיום תקופת הנהגתו של השמאל הסוציאליסטי בראשות הנשיא המכהן גוסטבו פטרו, אשר הוביל לקו אנטי-ישראלי חריף ואף ניתק את הקשרים לחלוטין.

​מנגד, במחנה השמאל מסרבים בשלב זה להשלים עם הפסדם הרשמי ומעלים טענות נגד הממצאים הנוכחיים. סנאטור השמאל איוואן ספדה הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור על התוצאות בעשרות אלפי קלפיות ברחבי המדינה, בטענה כי יש להמתין עד לסיום המלא של הליך ספירת הקולות.

בחירותקולומביה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כמו תמיד
איציק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר