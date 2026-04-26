כיכר השבת
ערב של כאוס מוחלט

כשל אבטחה מהדהד: ואנס פונה ראשון טראמפ מעד תחת אש

לילה של מחדל בלב וושינגטון: כיצד הופקר הנשיא טראמפ תחת אש בעוד סגן הנשיא ואנס מפונה ראשון מהזירה? | מהחדירה הנועזת של החמוש ועד למעידת הנשיא בלב הכאוס, רצף הכשלים בארוחת הכתבים מעלה שאלות גורליות על קריסת מערכי האבטחה (חדשות בעולם)

המתנקש - פונה ראשון סגן הנשיא ואנס (צילום: רשתות חברתיות)

מה שהיה אמור להיות ערב של חגיגת הדמוקרטיה בארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן, הפך למפגן מעורר דאגה של כשלים אבטחתיים חמורים ופאניקה רבתי. בעוד יריות נשמעו מחוץ לאולם הנשפים של מלון "וושינגטון הילטון", נחשפה שרשרת תקלות שהותירה את בכירי הממשל חשופים ואת הציבור עם שאלות קשות על תפקוד השירות החשאי.

הכשל המהדהד ביותר, שצד את עיניהם של עדי ראייה וזכה לביקורת חריפה ברשתות החברתיות, היה סדר הפינוי של הנהגת המדינה. בניגוד לפרוטוקולים המצופים להגנה על הנשיא כעדיפות עליונה, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס פונה מהאולם לפני . בעוד ואנס הוברח במהירות בכיוון ההפוך מהנשיא, טראמפ נותר באולם כשהסוכנים מגינים עליו במקומו למשך זמן יקר לפני שהחלו להזיזו אל מחוץ לטווח הסכנה.

ואמס ראון טראמפ מועד תחת אש
ואמס ראון טראמפ מועד תחת אש| צילום: צילום: רשתות חברתיות
ואמס ראון טראמפ מועד תחת אש (צילום: רשתות חברתיות)

תהליך הפינוי של הנשיא היה רשלני ומסורבל. בעודו מלווה על ידי סוכני השירות החשאי, טראמפ נראה מועד ונופל תחת אש בעת שהובהל מהבמה, כאשר הלחץ והבלבול אוחזים בכוחות הביטחון.

במקביל, הלובי של המלון הפך לזירת קרב: התוקף, קול תומאס אלן, שהיה רשום כאורח במלון, הצליח לחלוף על פני מחסומי האבטחה כשהוא חמוש ברובים ובסכינים. דיווחים הצביעו על כך שיריות נורו בלובי שבו שהו גם מפגינים שחדרו למתחם, מה שמעלה תהיות קשות על היכולת של מעגלי האבטחה למנוע חדירה של גורמים עוינים.

המתנקש חודר את האבטחה
המתנקש חודר את האבטחה| צילום: צילום: הבית הלבן
המתנקש חודר את האבטחה (צילום: הבית הלבן)

העובדה שחמוש הצליח להגיע כל כך קרוב לאולם הנשפים שבו שהו הנשיא, הגברת הראשונה ובכירי הממשל, מצביעה על כשל מודיעיני ומבצעי. למרות נוכחות של צוותי תגובה נגד טרור חמושים בכבדות, קצין אחד נורה בווסט המגן שלו במהלך המאבק עם החשוד. האורחים בתוך האולם נאלצו להשתטח מתחת לשולחנות בחיפוש אחר מחסה, בעוד דמויות בכירות כמו דן סקבינו נראו קופצים מעל כיסאות בנסיון נואש להימלט מהמהומה.

על אף שטראמפ הצהיר מאוחר יותר ברשתות החברתיות כי כוחות הביטחון עשו "עבודה פנטסטית", המציאות בשטח שבה סגן הנשיא מופקר לפינוי לפני מנהיג המדינה וחמוש חודר לאירוע כמעט באין מפריע מצביעה על צורך בבדק בית דחוף בשירות החשאי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

התוקף העלוב חייב לקבל עונש מוות על כיסא חשמלי . ללא ויתורים. He must get a life sentence on an electric chair.
צדיק המסיכות
1
טראמפ לא מעד, כמי שמתורגל בנסיונות התנקשות, הוא התכופף מתחת לשולחן ואז חולץ
נתן

