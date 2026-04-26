הדיווחים על ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן עדיין כובשים את הכותרות בעולם. אמש ניסה חשוד בשם קול תומאס אלן, בן 31, לפרוץ את מעגלי האבטחה כשהוא חמוש ברובה ציד, אקדח וסכינים.

החשוד פתח באש לעבר סוכן של השירות החשאי, שנפגע באפוד המגן שלו וניצל. בעקבות הירי, הנשיא דונלד טראמפ ורעייתו מלניה פונו במהירות מהאולם, בעוד המשתתפים תופסים מחסה תחת השולחנות.

אך שעות אחר כך, הסערה החלה כאשר משתמשי רשתות חברתיות החלו לדון בהצהרה "נבואית", כביכול, שנמסרה על ידי דוברת הבית הלבן בראיון לרשת פוקס-ניוז. הסרטון המדובר צולם לקראת ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן, אירוע מסורתי המאופיין בהומור, עקיצות הדדיות ו"ירידות" על פוליטיקאים.

בראיון היא אמרה:

"אני אומרת לכם שהנאום הזה הלילה יהיה דונלד ג'יי טראמפ קלאסי. הוא יהיה מצחיק. הוא יהיה מבדר. ייורו כמה יריות הלילה בחדר. אז כולם צריכים להצטרף ולצפות. זה הולך להיות נהדר באמת. אני מצפה לשמוע את זה"

ככל שחלפו השעות התברר שהדוברת קרוליין לוויט ציינה כי "ייורו יריות הלילה בחדר", היא לא התייחסה לירי פיזי, אלא השתמשה בביטוי הסלנג האנגלי "Shots fired". בהקשר של נאומים מצחיקים ואירועי "רואסט", משמעות הביטוי היא חילופי עקיצות חריפות, בדיחות מעליבות או ביקורת שנונה. בדבריה, היא התייחסה לכך שהנאום של טראמפ באותו ערב יהיה "קלאסי" ויכלול בדיחות חדות המופנות כלפי הנוכחים.