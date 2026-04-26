כיכר השבת
קונספירציה על סטרואידים 

"יירו כמה יריות הלילה בחדר": האם דוברת הבית הלבן ידעה מראש על המתקפה נגד טראמפ?

סרטון ויראלי של דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, מעורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שנטען כי השתמשה בביטוי "ייורו יריות" זמן קצר לפני אירוע ירי שבו נכח דונלד טראמפ |למרות התיאוריות המופצות, בדיקת העובדות מגלה כי מדובר בשימוש בסלנג פוליטי שגרתי שנאמר בהקשר של אירוע הומוריסטי (חדשות בעולם)

הדיווחים על ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן עדיין כובשים את הכותרות בעולם. אמש ניסה חשוד בשם קול תומאס אלן, בן 31, לפרוץ את מעגלי האבטחה כשהוא חמוש ברובה ציד, אקדח וסכינים.

החשוד פתח באש לעבר סוכן של השירות החשאי, שנפגע באפוד המגן שלו וניצל. בעקבות הירי, הנשיא ורעייתו מלניה פונו במהירות מהאולם, בעוד המשתתפים תופסים מחסה תחת השולחנות.

אך שעות אחר כך, הסערה החלה כאשר משתמשי רשתות חברתיות החלו לדון בהצהרה "נבואית", כביכול, שנמסרה על ידי דוברת הבית הלבן בראיון לרשת פוקס-ניוז. הסרטון המדובר צולם לקראת ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן, אירוע מסורתי המאופיין בהומור, עקיצות הדדיות ו"ירידות" על פוליטיקאים.

בראיון היא אמרה:

"אני אומרת לכם שהנאום הזה הלילה יהיה דונלד ג'יי טראמפ קלאסי. הוא יהיה מצחיק. הוא יהיה מבדר. ייורו כמה יריות הלילה בחדר. אז כולם צריכים להצטרף ולצפות. זה הולך להיות נהדר באמת. אני מצפה לשמוע את זה"

ככל שחלפו השעות התברר שהדוברת קרוליין לוויט ציינה כי "ייורו יריות הלילה בחדר", היא לא התייחסה לירי פיזי, אלא השתמשה בביטוי הסלנג האנגלי "Shots fired". בהקשר של נאומים מצחיקים ואירועי "רואסט", משמעות הביטוי היא חילופי עקיצות חריפות, בדיחות מעליבות או ביקורת שנונה. בדבריה, היא התייחסה לכך שהנאום של טראמפ באותו ערב יהיה "קלאסי" ויכלול בדיחות חדות המופנות כלפי הנוכחים.

הבית הלבןמסיבת עיתונאיםמתנקשדונלד טראמפדוברת הבית הלבן קרולין לוויט

תוכן שאסור לפספס:

2
ממתי אתם עוסקים בבדיקת עובדות?...
אורח לרגע
1
למילים יש כח, מזלא חזיא
כגונא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

