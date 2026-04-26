כיכר השבת
מלאניה בהלם

דרמה בבית הלבן: הנשיא פונה על ידי מאבטחיו לאחר שקולות ירי נשמעו באולם בו נכח

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פונה הלילה על ידי מאבטחי השירות החשאי לאחר שקולות ירי נשמעו באולם בו השתתף בארוחה עם הכתבים | הנשיא לא נפגע והיורה נעצר (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פונה הלילה (ראשון) בחירום על ידי מאבטחי השירות החשאי במהלך ארוחה בה השתתף עם כתבי הבית הלבן.

לפי הדיווחים, קולות ירי נשמעו באולם במהלך הארוחה, מה שהביא לתגובה מהירה של מאבטחיו.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לשמוע היטב את קולות הירי שהבהילו את הנוכחים שרצו פנימה.

הגברת הראשונה, מלאניה נראית מביטה בחרדה לכיוון מקור הירי שכנראה התרחש מחוץ לאולם בו שהה הנשיא.

לאחר הירי נשמעו מאבטחים כשהם מורים לנוכחים להתכופף לרצפה, הנשיא הוצא על ידי השירות החשאי כשראשו מכופף.

לפי דיווחים בארה"ב, היורה נעצר בהצלחה על ידי המשטרה, שפועלת לאתר מפגעים פוטנציאליים נוספים.

הבית הלבן עדכן כי הנשיא וסגן הנשיא בטוחים ולא נפגעו. הארוחה תימשך כסדרה אולם לא ברור אם הנשיא יחזור.

בהודעה שפרסם טראמפ לאחר הירי כתב:

"ערב נהדר בוושינגטון די.סי. השירות החשאי ואכיפת החוק עשו עבודה פנטסטית. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נעצר, והמלצתי ש"תנו להצגה להימשך", אך נהיה מונחים לחלוטין על ידי רשויות אכיפת החוק. הם יקבלו החלטה בקרוב. ללא קשר להחלטה זו, הערב יהיה שונה בהרבה מהמתוכנן, ופשוט נצטרך לעשות זאת שוב".

2
טראמפ היה באמצע שיחה עם עוז פרלמן - הוא שעומד לידו..
עוז
1
פעם ראשונה שהשתמשתם נכון במילה "דרמה".
אורח לרגע

