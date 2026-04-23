בעיצומו של המצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן, פוטר מזכיר חיל הים ג'ון פלן מתפקידו בתוקף מיידי.

הפיטורים מתרחשים בשעה שהנשיא דונלד טראמפ נסמך על הכוח הימי להפעלת לחץ על טהראן במטרה לאלץ אותה לנהל משא ומתן לסיום המלחמה בתנאיו.

​לפי גורמים בממשל, פלן הודח בשל קצב איטי מדי ביישום רפורמות להאצת בניית ספינות המלחמה, נושא הנחשב לקריטי מול התעצמות הצי הסיני.

בנוסף, דווח על יחסים עכורים ועימותים ישירים בין פלן לבין שר ההגנה פיט הגסת' ובכירים נוספים בפנטגון, לצד חקירת אתיקה שהתנהלה במשרדו.

​הסנאטור ג'ק ריד, הדמוקרט הבכיר בוועדת החימוש של הסנאט, מתח ביקורת על המהלך ומסר כי "אני מודאג מכך שזו דוגמה נוספת לחוסר היציבות והתפקוד הלקוי שהפכו למאפיינים של משרד ההגנה תחת הנשיא טראמפ והשר הגסת'". הונג קאו מונה למזכיר חיל הים בפועל במקומו של פלן.

​עזיבתו של פלן היא חוליה נוספת בשרשרת הדחות של צמרת הביטחון האמריקאית, הכוללת את יו"ר המטות המשולבים וראש המטה של הצבא שפוטרו לאחרונה.

השינויים מתבצעים בשעה שהפנטגון מקדם את יוזמת "צי הזהב", הכוללת בקשת תקציב של כ-65 מיליארד דולר לרכישת 18 ספינות מלחמה חדשות.