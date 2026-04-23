משמרות המהפכה האיראניות פרסמו הלילה (בין רביעי לחמישי) תיעודים דרמטיים מהשתלטות כוחותיהן על שתי ספינות מסחר במיצר הורמוז. בתיעוד נראים לוחמי הקומנדו מתקרבים לכלי השיט בסירות מהירות, פותחים באש ועולים על הספינות בנשקים שלופים.

הפרסום מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר בוושינגטון ובטהראן מתנהלים מגעים דיפלומטיים במטרה להגיע להסכם מקיף. הנשיא טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן עד ליום ראשון, וזאת לבקשת פקיסטן המארחת את סבב השיחות.

התיעודים שפורסמו מצטרפים לסדרת אירועים חריגים במיצר הורמוז בימים האחרונים. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי אוניית מכולות ספגה ירי ישיר מנשק קל ובינוני. לפי הדיווח, שתי ספינות תותחים איראניות התקרבו לכלי השיט ופתחו באש ללא התראה מוקדמת או ניסיון ליצור קשר אלחוטי.

כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מכולות על סיפון האונייה, שהגיעה לעצירה זמנית בלב הים. עם זאת, גורמי ביטחון מסרו כי לא נרשמו פגיעות בקרב אנשי הצוות וכי לא נגרם נזק לספינה עצמה.

על רקע ההסלמה במיצר הורמוז, גורמים בפנטגון מעריכים כי פינוי מוקשים במצרי הורמוז במקרה של עימות רחב היקף עלול להימשך עד חצי שנה. ההערכה הועברה לגורמים בקונגרס האמריקני כחלק מסקירה ביטחונית שנועדה להציג את האתגרים האפשריים בזירה הימית במפרץ הפרסי.

לפי הדיווח, הפעילות לפינוי מוקשים תדרוש שימוש בכוחות ימיים ייעודיים, ספינות לאיתור ונטרול מוקשים, וכן תמיכה אווירית מתמשכת. המורכבות נובעת מהסיכון הגבוה לפעולה באזור צפוף תנועה אסטרטגי כמו מצרי הורמוז, שבו עוברת חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית.