כיכר השבת
"לצפות לגרוע מכל"

"בתוך פחות משעה": הכתב הבכיר מציג את 'תרחיש הסיוט' של איראן

מגיש פוקס ניוז שון האניטי מזהיר: לאיראן נותרו ימים ספורים להגיב להצעת השלום האמריקאית - לפני שיקבלו את הגרוע מגל | סירוב עלול להוביל להרס מוחלט של תשתיות נפט (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

מגיש 'פוקס ניוז' שון האניטי הציג סיטואציה שתהווה "תרחיש סיוט" עבור והעם. לדבריו, לפי הבית הלבן לאיראן נותרו "שלושה עד חמישה ימים" להציג תגובה מאוחדת להצעת השלום של .

המגיש הוסיף כי המסר צריך להיות ברור: "בלי נשק גרעיני, בלי טרור, בלי התקפות על מצר הורמוז", והבהיר כי "זו לא רשימה מטורפת ולא בקשה מוגזמת", משום ש"בסוף תקבלו את האפשרות לחיות ולעם שלכם תהיה הזדמנות לכלכלה שלא הרוסה".

האניטי הזהיר כי אם איראן לא תסכים, היא "תעמוד בפני הרס מוחלט", וכינה עיכוב או ניסיון למשוך זמן "טיפשות מוחלטת".

לטענתו, מתקנים אסטרטגיים כמו האי ח'ארג, שאחראי לכ-90% מייצוא הנפט במדינה, פגיעים מאד לאחר מתקפות אמריקאיות באזור. עוד אמר כי "בתוך פחות משעה הצבא האמריקאי יכול להשמיד את האי כולו ולמוטט את תעשיית הנפט והכלכלה".

לדבריו, מדובר ב"תרחיש סיוט הן לעם והן לממשלה". יחד עם זאת ציין כי הנשיא מוכן לפעול אם המשטר לא יתחייב לפתוח את מצר הורמוז ולוותר על תוכניתו הגרעינית. הוא סיכם כי "כולם מקווים לשלום, אבל צריך גם לצפות לגרוע מכל".

תקיפהנפטארה"באיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר