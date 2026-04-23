"בתוך פחות משעה": הכתב הבכיר מציג את 'תרחיש הסיוט' של איראן

מגיש 'פוקס ניוז' שון האניטי הציג סיטואציה שתהווה "תרחיש סיוט" עבור המשטר האיראני והעם. לדבריו, לפי הבית הלבן לאיראן נותרו "שלושה עד חמישה ימים" להציג תגובה מאוחדת להצעת השלום של הנשיא טראמפ.

המגיש הוסיף כי המסר צריך להיות ברור: "בלי נשק גרעיני, בלי טרור, בלי התקפות על מצר הורמוז", והבהיר כי "זו לא רשימה מטורפת ולא בקשה מוגזמת", משום ש"בסוף תקבלו את האפשרות לחיות ולעם שלכם תהיה הזדמנות לכלכלה שלא הרוסה".

האניטי הזהיר כי אם איראן לא תסכים, היא "תעמוד בפני הרס מוחלט", וכינה עיכוב או ניסיון למשוך זמן "טיפשות מוחלטת".

לטענתו, מתקנים אסטרטגיים כמו האי ח'ארג, שאחראי לכ-90% מייצוא הנפט במדינה, פגיעים מאד לאחר מתקפות אמריקאיות באזור. עוד אמר כי "בתוך פחות משעה הצבא האמריקאי יכול להשמיד את האי כולו ולמוטט את תעשיית הנפט והכלכלה".

לדבריו, מדובר ב"תרחיש סיוט הן לעם והן לממשלה". יחד עם זאת ציין כי הנשיא מוכן לפעול אם המשטר לא יתחייב לפתוח את מצר הורמוז ולוותר על תוכניתו הגרעינית. הוא סיכם כי "כולם מקווים לשלום, אבל צריך גם לצפות לגרוע מכל".