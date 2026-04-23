תיעוד: יורש העצר האיראני מותקף באמצעות צבע אדום בלב ברלין - המאבטחים התנפלו

בנו של השאה, רזא פהלווי, שהיה פעיל במיוחד בחודשים האחרונים ברקע המלחמה באיראן והטבח בארצו, הותקף באמצע הרחוב על ידי גורם אלמוני ששפך עליו צבע אדום | כך הוא הגיב

יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, הותקף היום (חמישי) בברלין באמצעות התזת נוזל אדום על גופו.

האירוע התרחש מחוץ לבניין העיתונות הפדרלי בבירה הגרמנית, רגעים ספורים לאחר שפהלווי סיים לשאת דברים בפני כלי התקשורת.

​כוחות הביטחון שנכחו במקום הרחיקו את פהלווי לתוך רכבו, בעוד השוטרים משתלטים על החשוד בתקיפה. "התוקף לכאורה נעצר מיד על ידי המשטרה", דווח בזירת האירוע. למרות התקרית, פהלווי בן ה-65 נראה כשהוא מנופף לשלום לעבר קהל תומכים שהמתין לו מחוץ למבנה בטרם עזב את האזור.

​התקיפה אירעה על רקע הצהרות פוליטיות נוקבות שהשמיע פהלווי נגד הסכם הפסקת האש שנחתם לאחרונה בין וושינגטון לטהראן. פהלווי הביע ספק רב בכוונות הממשל האיראני ואמר כי המערב טועה בגישתו: "אתם הולכים להתעסק עם אנשים שפתאום הפכו לפרגמטיים".

​על פי דיווחים ב-AP, "בנו הגולה של השאה האיראני, רזא פהלווי, מאובטח על ידי כוחות הביטחון לאחר שהותקף בנוזל אדום". פהלווי, המתגורר בארצות הברית מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979, שוהה בברלין במסגרת סבב פגישות שנועד להגביר את התמיכה הבינלאומית בתנועות הדמוקרטיות באיראן.

