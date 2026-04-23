גיוס בסיכון גבוה: המרדף הדרמטי על הגג הסתיים בנפילה חופשית

תיעוד חדש המופץ ברשתות החברתיות נראה כאילו נלקח מסרט, אך המציאות מאחוריו כואבת ומורכבת הרבה יותר: קצין גיוס צבאי באוקראינה, שניסה לבצע הליכי גיוס של אזרח על גג מבנה, מצא את עצמו בקרב פיזי שהסתיים בכך ששני הגברים נפלו יחד מהגג אל הקרקע.

המקרה הקיצוני הזה הוא רק ביטוי אחד למשבר הגיוס העמוק הפוקד את המדינה, המנסה נואשות למלא את שורותיה אל מול הפלישה הרוסית המתמשכת.

הצבא האוקראיני סובל ממחסור חמור בחיילים, כאשר מפקדים בשטח מדווחים כי לעיתים חייל אחד נאלץ לבצע עבודה של שלושה או ארבעה אנשים. ההערכות מצביעות על כך שאוקראינה זקוקה ל-400,000 עד 500,000 חיילים נוספים כדי לבלום את ההתקדמות הרוסית.

המחסור הזה הוביל את הממשלה להעביר חקיקה שנויה במחלוקת, הכוללת את הורדת גיל הגיוס מ-27 ל-25 והחמרת הענישה על משתמטים. נכון לינואר 2026, כ-2 מיליון אוקראינים הוכרזו כמבוקשים בגין הפרת כללי הרישום הצבאי.

הניסיונות לאכוף את הגיוס הובילו לתופעה המכונה בפי המקומיים "בוסיפיקציה" - שיטה שבה קציני גיוס עוצרים גברים ברחובות, בבתי קפה או אפילו בהופעות, ומעלים אותם בכוח על אוטובוסים בדרך למרכזי הגיוס. התיעוד מהגג מצטרף לשורה של סרטונים ויראליים המראים עימותים פיזיים אלימים בין קציני גיוס לאזרחים המנסים להימנע מהשירות.