חברת פרלמנט בלגית עוררה סערה כאשר השתמשה ברטוריקה אנטישמית במהלך שידור בטלוויזיה.

הפרלמנטרית טוענת כי השפעה כספית ישראלית היא המונעת את השעיית המדינה מתחרות האירוויזיון.

​חברת הפרלמנט הבלגית, שכיהנה בעבר כשרה בממשלת פלנדריה, עוררה סערה לאחר שקשרה בין חסות מסחרית בבעלות יהודי לבין השתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון.

לדבריה, המימון ה"ישראלי" הוא הגורם המכריע בהחלטות האיגוד, וכי "הכסף מגיע מישראל. זה פשוט הכסף שקובע את העולם ואת הפסטיבל".

​בדבריה התייחסה חברת הפרלמנט לחברת "מרוקן אויל", נותנת החסות המרכזית של האירוע, וציינה כי מה שמעטים יודעים הוא שמדובר בחברה יהודית או ישראלית ולא בחברה מרוקאית. היא הוסיפה כי "שם כמובן יושב הרבה מאוד כסף" ותיארה את התחרות כאל "קרקס מסחרי" שבו השיקול הכלכלי גובר על שיקולים אחרים.

​השרה לשעבר ערכה השוואה בין הטיפול ברוסיה לאחר הפלישה לאוקראינה לבין המדיניות כלפי ישראל. לדבריה, במקרה הרוסי לא היה ויכוח והיה ברור מיד שרוסיה לא תוכל להשתתף, אך כשמדובר בישראל "העור דק מאוד" ואיש אינו מעז לומר דבר.

​חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך הגיב בחריפות לדברים וטען כי מדובר ברטוריקה אנטישמית קלאסית. לדבריו, "כאשר שרה פלמית לשעבר וחברת פרלמנט מכהנת 'חושפת' שנותנת החסות העיקרית של האירוויזיון היא חברה יהודית עם הרבה כסף, וכפי שכולנו יודעים הכסף שולט בעולם, זה חושף עד כמה הרטוריקה הזו נותרה רקובה ביסודה" בקרב חלקים מהחברה הגבוהה."