בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות החברתיות נראה רכב פוגע בהולך רגל ונופל לנהר הקפוא בסנט פטרסבורג. במהלך שנראה כנס, הנהג הצליח להחלץ לאחר שהרכב התהפך בחזרה.

​הנהג שהיה מעורב בתאונה הדרמטית בסנט פטרסבורג וכן הולך רגל שנפגע על ידו, פונו לטיפול רפואי לאחר ששרדו את האירוע הקשה שאירע אמש. על פי דיווחים רפואיים, הנהג חולץ מהמים כשהוא סובל מהיפותרמיה וחתכים, בעוד הולך הרגל מאושפז במצב בינוני.

​תיעוד רגע התאונה, שהופץ על ידי משרד הפנים הרוסי, מציג את המכונית כשהיא סוטה בפתאומיות מהכביש ודוהרת לעבר המדרכה. הרכב פגע בעוצמה בהולך רגל שעבר במקום, המשיך בנסיעה פרועה דרך מעקה הבטיחות של הגשר וצנח ישירות אל תוך תעלת אובבודני.

​משרד הפנים של רוסיה למחוז סנט פטרסבורג ולנינגרד אישר את הפרטים ומסר כי "הולך הרגל סבל מפציעות שונות ופונה לבית החולים במצב בינוני. הנהג פונה גם הוא לאותו בית חולים עם היפותרמיה ושפשופים".

​כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה הצליחו למשות את הנהג מהרכב השקוע בטרם הידרדר מצבו במים הקרים. המשטרה המקומית הודיעה על פתיחת חקירה רשמית לבחינת הסיבות שהובילו לאיבוד השליטה של הנהג על כלי הרכב.