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"כמו מכת ארבה": אלפי יתושים התנפלו על התיירים ההמומים | צפו

נחילי יתושים עצומים השתלטו על אגם שצ'וצ'יה ברוסיה ומנעו מתיירים להגיע למקום | תיעוד ויראלי מראה את המראה המטריד (מעניין)

תיעוד של אלפי יתושים מתנפלים על המכונית ברוסיה
תיעוד של אלפי יתושים מתנפלים על המכונית ברוסיה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

תיעוד מטריד שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות הראה אלפי יתושים משתלטים על אזור התיירות אגם שצ'וצ'יה שבחבל בוריאטיה ב.

תיירים שהגיעו למקום כדי ליהנות מהנוף נאלצו להימלט למכוניותיהם ולהסתגר בהן לאחר שנחילי היתושים כיסו את האוויר והקרקע בכמויות עצומות, עד כדי כך שלא הצליחו כלל להגיע אל האגם.

אחד הגולשים כתב כי "נחילי היתושים מונעים מאנשים לצאת מהמכוניות שלהם", ואחר הוסיף: "השנה יש הרבה יתושים בכל מקום, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי". גולש נוסף תיאר את המראה כ"נורא, כמו מכת ארבה".

מומחי חרקים העריכו כי הפעילות החריגה של היתושים תימשך לפחות עד השבוע הבא.

נציין כי זו אינה הפעם הראשונה שתופעה כזו מתרחשת ברוסיה. בשנת 2021 תועדו מיליוני יתושים מעל חצי האי קמצ'טקה, סמוך לים ברינג שבצפון האוקיינוס השקט.

רוסיהתיעודהשתלטותיתושיםמכת ארבה
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