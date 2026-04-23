כיכר השבת
נפל מהשמיים

מתח גבוה: טייס כבן 70 פגע בקווי חשמל והתרסק לתוך הבניינים

טייס כבן 70 נפצע באורח אנוש לאחר שמטוסו הקטן פגע בקווי מתח גבוה והתרסק בלב שכונת מגורים בלוס אנג'לס | עדי ראייה שהיו במקום מיהרו להרים את המטוס ההפוך וחילצו את הטייס שניות לפני הגעת כוחות החירום (חדשות בעולם)

1תגובות
הטיס פוגע בקווי החשמל (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע התרחש ביום שני, סמוך לשעה 11:00 בבוקר, בשכונת פאקוימה שבצפון לוס אנג'לס. המטוס הקטן, שהיה בטיסה באזור, פגע בקווי מתח גבוה, איבד שליטה והתרסק בחניון של חנות חלקי הרכב "O'Reilly Auto Parts".

תמונות מזירת האירוע מראות את המטוס כשהוא הפוך לחלוטין, במרחק של מטרים ספורים בלבד ממכוניות שחמשו בחניון, כאשר חלקו הקדמי הרוס כליל. עדי ראייה שהיו עדים להתרסקות הקשה פעלו במהירות, הרימו את גוף המטוס ההפוך וחילצו מתוכו את הטייס.

הטייס, גבר בן 70 , פונה במצב קריטי לבית חולים מקומי. על פי הודעת מחלקת הכבאות והמשטרה של לוס אנג'לס, הטייס היה האדם היחיד שהיה על המטוס ולא דווח על נפגעים נוספים על הקרקע.

בשל הפגיעה בקווי המתח הגבוה והסיכון הבטיחותי שנוצר באזור, פינתה המשטרה עסקים ובתים מקומיים הסמוכים לזירת ההתרסקות. נסיבות התאונה נמצאות תחת חקירה.

מטוסטייסרץ ברשת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
עכשיו חנות חלקי הרכב תתחיל למכור גם חלקי מטוסים
צוות הקרקע

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר