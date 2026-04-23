מתח גבוה: טייס כבן 70 פגע בקווי חשמל והתרסק לתוך הבניינים

האירוע התרחש ביום שני, סמוך לשעה 11:00 בבוקר, בשכונת פאקוימה שבצפון לוס אנג'לס. המטוס הקטן, שהיה בטיסה באזור, פגע בקווי מתח גבוה, איבד שליטה והתרסק בחניון של חנות חלקי הרכב "O'Reilly Auto Parts".

תמונות מזירת האירוע מראות את המטוס כשהוא הפוך לחלוטין, במרחק של מטרים ספורים בלבד ממכוניות שחמשו בחניון, כאשר חלקו הקדמי הרוס כליל. עדי ראייה שהיו עדים להתרסקות הקשה פעלו במהירות, הרימו את גוף המטוס ההפוך וחילצו מתוכו את הטייס.

הטייס, גבר בן 70 , פונה במצב קריטי לבית חולים מקומי. על פי הודעת מחלקת הכבאות והמשטרה של לוס אנג'לס, הטייס היה האדם היחיד שהיה על המטוס ולא דווח על נפגעים נוספים על הקרקע.

בשל הפגיעה בקווי המתח הגבוה והסיכון הבטיחותי שנוצר באזור, פינתה המשטרה עסקים ובתים מקומיים הסמוכים לזירת ההתרסקות. נסיבות התאונה נמצאות תחת חקירה.