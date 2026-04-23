"לא צריך הסכם": טראמפ שיתף פתרון מקורי לפלונטר האיראני  

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם מחדש משפט אחד מתוך מאמר דעה שפורסם ב'וושינגטון פוסט' לגבי המלחמה באיראן: "אם יש שני צדדים באיראן - אחד בעד העסקה ואחד נגד, בואו נהרוג את הצד שנגד".

במאמר המלא טוען הפרשן מארק טיסן כי הנשיא אינו זקוק בהכרח להסכם עם איראן כדי להשיג את מטרותיו, וכי לעיתים "העסקה הטובה ביותר היא לא עסקה כלל". לדבריו, אם איראן לא תסכים לתנאי טראמפ בימים הקרובים, יש לחדש את הלחימה ולהגביר את הלחץ הצבאי והכלכלי. טיסן כותב כי ההנהגה האיראנית סבורה בטעות שטראמפ זקוק להסכם יותר משהם זקוקים לו, וכי היא מנסה למשוך זמן מתוך הנחה שהפסקת האש תפחית את הסיכוי לחידוש הקרבות. לדבריו, טראמפ כבר העביר מסר שלפיו יש לאיראן שלושה עד חמישה ימים להציג הצעה רצינית, ואם לא תעשה זאת "עליו לחדש את הלחימה, כולל תקיפות נגד הנהגה סרבנית".

מטוסי הקרב של ארה"ב מול איראן ( צילום: פיקוד המרכזי של ארצות הברית. )

המאמר מדגיש כי מצבה של איראן קשה הן צבאית והן כלכלית, לאחר שבועות של תקיפות ולצד מצור ימי אמריקאי שלפי הדיווח "עצר לחלוטין את הסחר הימי של איראן". עוד נטען כי כ־95% מהסחר של איראן עובר דרך מצר הורמוז, וכי למדינה יש יכולת אחסון נפט מוגבלת של כשבועיים בלבד, שלאחריה תיאלץ לעצור הפקה, מה שעלול לגרום "נזק ארוך טווח ואף קבוע לתשתיות הנפט".

לפי המאמר, כמחצית מהכנסות הנפט מופנות למימון הכוחות הצבאיים, כך שהמשך הלחץ הכלכלי עלול לפגוע ישירות ביכולתם לפעול.

טיסן מציין גם כי המצור צפוי ליצור לחץ פנימי, בין היתר בשל מחסור צפוי בדלק, שכן איראן תלויה בייבוא בנזין. עם זאת, הוא מדגיש כי המשטר עדיין לא הובס לחלוטין, וכי נותרו מטרות צבאיות שטרם הותקפו.

לדבריו, אם איראן תמשיך לסרב לתנאים, על ארצות הברית להשלים את המהלכים הצבאיים המתוכננים, לשמר את המצור הכלכלי, ואף לאיים בפגיעה באי ח'ארג שדרכו עובר רוב יצוא הנפט של איראן. הוא מסכם כי שילוב של לחץ צבאי וכלכלי יגביר את כוח המיקוח של טראמפ, ואם גם אז לא יושג הסכם, ניתן יהיה "להכריז על ניצחון גם ללא עסקה", תוך יצירת תנאים להפלת המשטר מבפנים.