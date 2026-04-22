לאחר שהביע התנגדות נחרצת לפלישה הישראלית ללבנון, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי חייל צרפתי נוסף מת מפצעיו לאחר תקיפה על כוחות שמירת השלום של האו״ם בלבנון בשבוע שעבר, שבוצעה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הודעתו של מקרון שפורסמה ברשת X, החייל, רב טוראי אניסֵה ז׳ירארדן, נפצע באורח קשה ב־18 באפריל ומת מפצעיו לאחר שפונה לטיפול רפואי בצרפת ביום שלישי. באותה תקיפה נהרג חייל נוסף בעת פעילות של פינוי ציר בדרום לבנון במסגרת משימת יוניפי״ל.

מקרון האשים את פעילי חיזבאללה בתקיפה, ואמר כי מדובר באירוע חמור נגד כוחות האו״ם באזור. גם יוניפי״ל מסרה כי לפי ההערכות הראשוניות האש נורתה על ידי גורמים לא מדינתיים, שלפי החשד הם אנשי חיזבאללה, וכי נפתחה חקירה בנושא אותו הגדירו “תקיפה מכוונת”.

חיזבאללה מצידו הכחיש כל מעורבות בתקיפה, והביע “תדהמה מהעמדות שמיהרו להטיל האשמות חסרות בסיס נגד הארגון”. במקביל, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אמר במהלך ביקור בפריז כי הוא עוקב אישית אחר החקירה בנושא, והנחה את כוחות הביטחון “לבצע את כל הבדיקות הנדרשות כדי לזהות את האחראים ולהביאם לדין”.

צרפת מחזיקה כ-700 חיילים במסגרת כוח יוניפי״ל בלבנון. מאז 1978 נהרגו בלבנון יותר מ־160 חיילים צרפתים במסגרת פעילות הכוח הבינלאומי.