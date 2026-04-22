כיכר השבת
"אירוע חמור"

מקרון זועם: חייל צרפתי נוסף נהרג על ידי ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון

חייל צרפתי שני נפטר מפצעיו לאחר תקיפה על כוחות יוניפי"ל בדרום לבנון | מקרון האשים את חיזבאללה, הארגון מכחיש (בעולם)

נשיא צרפת עמנואל מקרון (צילום: shutterstock)

לאחר שהביע התנגדות נחרצת לפלישה הישראלית ללבנון, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי חייל צרפתי נוסף מת מפצעיו לאחר תקיפה על כוחות שמירת השלום של האו״ם ב בשבוע שעבר, שבוצעה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הודעתו של מקרון שפורסמה ברשת X, החייל, רב טוראי אניסֵה ז׳ירארדן, נפצע באורח קשה ב־18 באפריל ומת מפצעיו לאחר שפונה לטיפול רפואי בצרפת ביום שלישי. באותה תקיפה נהרג חייל נוסף בעת פעילות של פינוי ציר בדרום לבנון במסגרת משימת יוניפי״ל.

מקרון האשים את פעילי חיזבאללה בתקיפה, ואמר כי מדובר באירוע חמור נגד כוחות האו״ם באזור. גם יוניפי״ל מסרה כי לפי ההערכות הראשוניות האש נורתה על ידי גורמים לא מדינתיים, שלפי החשד הם אנשי חיזבאללה, וכי נפתחה חקירה בנושא אותו הגדירו “תקיפה מכוונת”.

חיזבאללה מצידו הכחיש כל מעורבות בתקיפה, והביע “תדהמה מהעמדות שמיהרו להטיל האשמות חסרות בסיס נגד הארגון”. במקביל, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אמר במהלך ביקור בפריז כי הוא עוקב אישית אחר החקירה בנושא, והנחה את כוחות הביטחון “לבצע את כל הבדיקות הנדרשות כדי לזהות את האחראים ולהביאם לדין”.

צרפת מחזיקה כ-700 חיילים במסגרת כוח יוניפי״ל בלבנון. מאז 1978 נהרגו בלבנון יותר מ־160 חיילים צרפתים במסגרת פעילות הכוח הבינלאומי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר