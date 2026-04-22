נתניהו רומז לאפשרות של חידוש המלחמה באיראן בקרוב; זו ההודעה שפרסם

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצל את יום העצמאות, בין היתר, למפגש עם לוחמי כיפת ברזל בערי ירושלים. בסיום הביקור פרסם הודעה קצרה בחשבון שמפעיל בטלגרם, ובה רמז לבאות: "ערוכים לכל תרחיש - בהגנה ובהתקפה" (ביטחון)

בעיצומו של יום העצמאות, ובמקביל לדריכות מפני אפשרות של חידוש המלחמה מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) עם לוחמי כיפת ברזל בהרי ירושלים.

לאחר הביקור פורסם בעמוד הטלגרם של , אותו מפעילה לשכת ראש הממשלה, הודעה קצרה בשילוב שתי תמונות מהביקור, שבהם נראים פניהם של הלוחמים מוסתרים.

בהודעה נרמז על אפשרות מפני חידוש האש. "אנחנו ערוכים לכל תרחיש, בהגנה ובהתקפה", נמסר. "חג עצמאות שמח לכל אזרחי ישראל".

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום בשעת צהרים ל'ניו יורק פוסט', כי המשא המתן עם יכול להתחדש כבר ביום שישי הקרוב, לדבריו: "ייתכנו שיחות נוספות ב36-72 השעות הקרובות".

נתניהו עם לוחמי כיפת ברזל, היום (צילום: לשכת ראש הממשלה)

דובר משרד החוץ האיראני מסר מוקדם יותר היום כי טהרן קיבלה את הצעת הנשיא דונלד טראמפ להארכת הפסקת האש, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד שבפקיסטן.

"קיבלנו את הצעת טראמפ להארכת הפסקת האש", הבהיר הדובר האיראני בהודעה רשמית. "עדיין לא קיבלנו החלטה לגבי ההשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד. אם נגלה שהגעה לאסלאמאבאד משרתת את האינטרסים הלאומיים שלנו, נלך לשם".

ההודעה האיראנית מגיעה שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע ברשת Truth Social כי הוא מאריך את הפסקת האש עם איראן, וזאת לבקשת מפקד צבא פקיסטן אסים מוניר וראש הממשלה שהבאז שריף. לדברי טראמפ, ההחלטה מבוססת על כך שממשלת איראן "מפוצלת באופן חמור".

הרשויות בפקיסטן ממתינות כעת לתשובה רשמית מטהראן בנוגע למועד שיגור המשלחת האיראנית לסבב השיחות השני. במקביל להמתנה הדיפלומטית, גורמים רשמיים באסלאמאבאד מסרו כי סידורי האבטחה בבירה נותרים על כנם, וזאת כהיערכות לאפשרות של הגעת משלחות מאיראן ומארצות הברית להמשך הדיונים.

כוחות משטרה וצבא פקיסטניים מוצבים לאורך צירים מרכזיים ומאיישים מחסומים בדרכים המובילות לחלקים השונים של העיר. "לא קיבלנו שום הנחיות להסיר את המחסומים הללו", ציין קצין המשטרה מוחמד אסלם. לדברי גורמים שדיברו בעילום שם, ההחלטה להשאיר את הכוחות בשטח נובעת מהצורך לשמור על מוכנות לחידוש המגעים באופן מיידי.

בארה"ב מעריכים כי אחת הסיבות לכך שהממשל האיראני לא מסר את תגובתו המלאה להצעה האמריקנית היא מאמציו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, להמשיך להתחבא כדי להישאר ללא פגע, כך דווח ברשת CNN.

על פי הדיווח, ארה"ב לא יודעת אם חמינאי נותן הוראות ברורות - או שאנשי הממשל האיראני נאלצים "לנחש" מה הוא רוצה. למרות המשוכה הזו, דווח עוד, בארה"ב מעריכים שיש עדיין סיכוי לפגישה בין צוותי המשא ומתן של וושינגטון וטהרן.

טראמפ הבהיר בהודעתו כי "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפוצלת קשות, ולבקשת פילדמרשל אסים מוניר וראש הממשלה שהבז שריף מפקיסטן, התבקשנו להפסיק את מתקפתנו על איראן עד שמנהיגיהם ונציגיהם יוכלו להעלות הצעה מאוחדת".

