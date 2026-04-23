כ-40 אנשי צוות מוחזקים בידי כוחות איראניים לאחר פשיטה חמושה על כלי שיט בנתיב הסחר המרכזי, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

​שתי ספינות מכולות שנתפסו על ידי כוחות איראניים במצרי הורמוז עוגנות כעת במרחק של תשעה מיילים ימיים מהחוף, סמוך לנמל בנדר עבאס.

על סיפונן של הספינות, "MSC Francesca" ו-"Epaminondas", נמצאים כ-40 אנשי צוות מלאומים שונים המוחזקים תחת פיקוח איראני.

​מחירי הנפט הגולמי מסוג ברנט זינקו בתגובה לאירוע ועלו לרמה של 104 דולר לחבית, בשל החשש מהפרעה ממושכת בנתיב המעבר של כחמישית מאספקת האנרגיה העולמית. חברת הספנות MSC מנהלת מגעים מול טהרן, בעוד מדינות מוצאם של המלחים פועלות לקבלת מידע על מצבם.

​שר העניינים הימיים של מונטנגרו, פיליפ רדולוביץ', התייחס למצב הימאים ומסר כי "הספינה עוגנת תשעה מיילים ימיים מחוף איראן. המשא ומתן בין MSC לאיראן נמשך, המלחים שלנו בסדר". בין אנשי הצוות נמנים אזרחי אוקראינה, הפיליפינים, קרואטיה ומונטנגרו.

​קרוב משפחה של אחד המלחים תיאר את רגע ההשתלטות ואמר כי "כ-20 איראנים חמושים בכבדות הסתערו על הספינה. המלחים נמצאים תחת שליטתם של האיראנים, תנועתם על הספינה מוגבלת, אך האיראנים מתייחסים אליהם היטב". לדברי גורמי ביטחון, מערכות המעקב של הספינות כובו מיד לאחר התפיסה.

​הפעולה האיראנית מגיעה כתגובה מוצהרת לתפיסת ספינת המשא האיראנית "טוסקה" על ידי צבא ארה"ב ב-19 באפריל.

טרם התפיסה הזהיר דובר צבאי איראני כי "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן יגיבו בקרוב ויפעלו נגד הפיראטיות המזוינת הזו של הצבא האמריקאי".

​משרד החוץ בטהרן דורש את שחרור כלי השיט האיראני ואנשיו. במקביל, פיקוד המרכז של ארה"ב דיווח כי מאז החלת המצור על נמלים איראניים, הונחו 31 כלי שיט לשנות את נתיבם או לחזור לנמלי המוצא שלהם.