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המקום ינחם

צפו; המונים נהרו לביתר לנחם את האדמו"ר שישב שבעה על פטירת אביו הרופא זצ"ל

במהלך השבוע האחרון נהרו המוני אדמו"רים ורבנים אל העיר ביתר, לנחם אבלים את האדמו"ר מהארנסטייפל, אשר ישב שבעה על פטירת אביו, ד"ר הרב מאיר זאב פרידמן זצ"ל | במהלך ימי השבעה העלה האדמו"ר עובדות מאביו זצ"ל שהיה איש חסד כל ימי חייו (חסידים)

1תגובות
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)
ניחום אבלים אצל האדמו"ר מהארנסטייפל (צילום: באדיבות המצלם)

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ניחום אבליםהאדמו"ר מהארנסטייפלהרב מאיר זאב פרידמן

1 תגובות

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1
מאיפה יש לו כסף??????????????
חיים

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