המקום ינחם צפו; המונים נהרו לביתר לנחם את האדמו"ר שישב שבעה על פטירת אביו הרופא זצ"ל במהלך השבוע האחרון נהרו המוני אדמו"רים ורבנים אל העיר ביתר, לנחם אבלים את האדמו"ר מהארנסטייפל, אשר ישב שבעה על פטירת אביו, ד"ר הרב מאיר זאב פרידמן זצ"ל | במהלך ימי השבעה העלה האדמו"ר עובדות מאביו זצ"ל שהיה איש חסד כל ימי חייו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז באב | 10.08.26