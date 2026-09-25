הושמד תוואי תת-קרקעי באורך כשני ק"מ בדרום עזה | הפעולה נמשכת

( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויחידת יהל"ם ממשיכים לפעול במסגרת טיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור בדרום רצועת עזה. במהלך הפעילות האחרונה, הכוחות השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כשני קילומטרים.

הפעולה מתבצעת בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), במסגרת המאמץ המתמשך לשלילת יכולות הטרור של ארגון חמאס באזור. התוואי התת-קרקעי ששוחרר כלל מנהרות ומתקנים שונים ששימשו את הארגון לפעילות טרור. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעילות כוללת סריקות יסודיות של תשתיות תת-קרקעיות והשמדתן, במטרה למנוע את שימושן לפעילות טרור עתידית. מדובר בפעולה מקיפה שנמשכת מזה תקופה ארוכה, כאשר יחידת יהל"ם מובילה את המאמץ ההנדסי להשמדת התשתיות התת-קרקעיות. התוואי שהושמד השבוע מצטרף לעשרות קילומטרים של מנהרות שכבר נאטמו והושמדו במהלך המלחמה.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08 ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות במרחב הקו הצהוב מתמקדת בשלילת יכולות הטרור של חמאס באזור הגבול עם מצרים, שם הקים הארגון לאורך שנים רשת מסועפת של מנהרות ומתקנים תת-קרקעיים. כוחות גבעתי ויהל"ם פועלים בשיתוף פעולה הדוק לאיתור והשמדת התשתיות הללו.

על פי הנמסר מצה"ל, הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם להסכמות הפסקת האש, תוך שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה ויכולת תגובה מיידית לכל איום. הפעילות כוללת גם מניעת ניסיונות הברחת נשק ואמצעי לחימה לתוך רצועת עזה.