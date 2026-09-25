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בחירות 2026

איזנקוט מנסה לשכנע בסקרים: הצבעה לבנט תחזיר את נתניהו לשלטון

סקרים טלפוניים של מפלגת ישר! מציגים תזה נגד ביחד • איזנקוט מנסה לשכנע שמנדטים לבנט יסלולו דרך לנתניהו | הפגישה המתוכננת במוצ"ש בבית לפיד (פוליטי מדיני)

גדי איזנקוט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מפעילה בימים אלה סקרים טלפוניים שמציגים תזה חדה נגד מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. עמית סגל חשף בחדשות 12 כי הם מנסים לשכנע את הציבור שהצבעה לבנט תפגע בגוש השינוי ותסלול את דרכו של לראשות הממשלה.

החשיפה מגיעה על רקע הפגישה שהתקיימה בין איזנקוט לאביגדור ליברמן, והפגישה המתוכננת של ראשי גוש השינוי בביתו של במוצאי שבת הקרובה.

בסקר שערכה מפלגת ישר! בימים האחרונים, מושמעת לנשאלים התזה הבאה: " מסרב להביע תמיכה בגדי איזנקוט לראשות הממשלה. לכן אי אפשר לסמוך על כך שהצבעה לבנט לא תוביל לממשלת נתניהו נוספת. אם ביחד בראשות נפתלי בנט תשיג 8 מנדטים 12 מנדטים – זה לא ישנה, אבל אם ישר בראשות גדי איזנקוט תהיה בתיקו עם הליכוד, או תעקוף את הליכוד ב-4 מנדטים – זה ההבדל בין ממשלת שינוי או ממשלת נתניהו".

במפלגת ישר! הסבירו כי מדובר בסקר שבודק נתונים ולא קובע מסמרות. סקר נוסף שערכו בימים האחרונים העלה טענה שככל שמפלגת ישר! תהיה גדולה יותר, כך ישתפר מצבו של גוש השינוי. לדבריהם, המאבק אינו אישי אלא מאבק להפיל מפלגות קטנות כמו עמך ישראל של עופר וינטר והמילואימניקים והכלכלית החדשה של יועז הנדל וירון זליכה, כך שיותר מנדטים יעברו לגוש השינוי.

בנט ולפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

איזנקוט יצא בשבוע שעבר נגד הקטטות הפנימיות בגוש, שפוגעות לדבריו בסיכויים להחליף את נתניהו. אולם הסקרים שאנשיו מפעילים מעידים שגם הוא לא נמנע מהקטטות הללו.

בגוש השינוי קיימת חשדנות גדולה כלפי איזנקוט, במיוחד על רקע הסקרים האלה. במקביל, ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי השבת הקרובה פגישה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב, בה צפויים להשתתף בנט, איזנקוט, ויאיר גולן. הפגישה תתמקד בתיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות.

יצוין כי בסקר האחרון של חדשות 12 שפורסם לפני יומיים, ישר! נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, הליכוד בראשות נתניהו מקבלת 20 מנדטים, וביחד בראשות בנט עם 13 מנדטים.
בנימין נתניהונפתלי בנטיאיר לפידאביגדור ליברמןגדי איזנקוטמפלגת ביחדבחירות 2026

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