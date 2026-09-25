( צילום: לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בניו יורק, לאחר נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. במהלך הפגישה הודה נתניהו לנשיא הארגנטינאי על תמיכתו האיתנה והבלתי מסוייגת במדינת ישראל, ובירך אותו על קבלת אות "אוהב ישראל" מטעם ישיבת דרכי תורה בניו יורק.

"הנשיא מיליי הוא אחד המנהיגים הגדולים של דורנו", פתח נתניהו את דבריו. "מה שעשית עבור הכלכלה של ארגנטינה הוא יוצא מן הכלל. קשה מאוד לעשות את זה, יש הרבה התנגדות פוליטית, אבל שברת את הכלוב ואתה מעניק חירות לעם". ראש הממשלה הוסיף והעיד על עצמו: "זה עשוי לקחת זמן עד שהם יבינו את זה, אבל אני רוצה לומר לך – כל מי שמבין משהו בכלכלה יודע שמעולם לא היה שינוי כזה. בתור מי שהוביל שינוי כזה בעצמי, דע שזו מחמאה שמגיעה מהלב ומהמוח".

- צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:53 ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ )

נתניהו התייחס גם לעמדתו העקרונית של מיליי בזירה הבינלאומית: "ושנית, אתה עומד למען האמת. לא אכפת לך, אתה פשוט מדבר למען האמת. זו הסיבה שאתה תומך בישראל כי אנחנו חולקים את המורשת המשותפת הזו של צדק ולדבר למען האמת, ואין מי שעושה זאת טוב ממך".

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נשיא ארגנטינה השיב לדברי השבח: "תודה רבה חברי. עבורי זה כבוד גדול לשמוע את דבריך, כיוון שאתה אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה העולמית".

שני המנהיגים דנו בהמשך שיתוף הפעולה בין המדינות ועל השינוי האסטרטגי החיובי לישראל שמתרחש באמריקה הלטינית. על פי הנמסר, שינוי זה מאפשר להרחיב את "הסכמי יצחק" בהובלתו של הנשיא מיליי, להעמקת השיתוף הביטחוני והכלכלי בין ישראל למדינות היבשת.

( צילום: לשכת הנשיא )

יצוין כי מיליי ביקר ביום שלישי בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק, במסגרת ביקורו בארצות הברית לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם. במהלך הביקור נשא דברים בפני תלמידי הישיבה, ובהמשך הוענק לו פרס "אוהב ישראל" כהוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי.

הנשיא הארגנטינאי ידוע בחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. בראיון שנתן לכלי התקשורת הצרפתי LCI ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי בראיון.

במהלך ביקורו בניו יורק נפגש נתניהו גם עם נשיאים ומנהיגים נוספים, ביניהם נשיאי בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, וכן עם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הביקור הפעם היה קצר במיוחד, באופן יוצא דופן, והתמקד בנאומו של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האו"ם.