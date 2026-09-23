הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר הרבי מירושלים שלף את הכינור והנעים בשירות זמירות ישראל במוצאי יום הקדוש רגעים נעלים ומרוממים היו מנת חלקם של חסידי קרעטשניף י-ם שזכו להשתתף בעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר במוצאי יום הקדוש | מתוך כיסופי קדושה נעלים שלף הרבי את הכינור, והנעים בזמירות שירות ותשבחות כמנהג אבותיו הק', כשהוא אחוז שרעפים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:34