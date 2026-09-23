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הַלְלוּהוּ בְּנֵבֶל וְכִנּוֹר

הרבי מירושלים שלף את הכינור והנעים בשירות זמירות ישראל במוצאי יום הקדוש

רגעים נעלים ומרוממים היו מנת חלקם של חסידי קרעטשניף י-ם שזכו להשתתף בעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר במוצאי יום הקדוש | מתוך כיסופי קדושה נעלים שלף הרבי את הכינור, והנעים בזמירות שירות ותשבחות כמנהג אבותיו הק', כשהוא אחוז שרעפים (חסידים)

מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)
מוצאי יום כיפור בחצה"ק קרעטשניף ירושלים (צילום: שוקי לרר)

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כינורהאדמו"ר מקרעטשניף ירושליםמוצאי יום הכיפורים

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