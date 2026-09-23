יחידת הפח"ע במחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי חשפו פעילות של חוליית טרור מסוכנת באזור שכם, במסגרתה פעלו שני פלסטינים לקידום פעילות טרור רחבת היקף, הצטיידות באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים. בתום החקירה הוגשו כתבי אישום נגד חברי החוליה.

מעובדות כתב האישום עולה כי השניים פעלו במשותף החל מסוף שנת 2023 לקידום פעילות 'צבאית'. החוליה הצטיידה במספר רב של כלי נשק בהם נשקים מסוג M-16, M-4, קלצ'ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת. בנוסף פעלו לגיוס פעילי טרור נוספים ולהכשרתם תוך שביצעו אימוני ירי ודנו במגוון מתווי פיגוע נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון.

במסגרת החקירה נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. על פי כתב האישום, לאחר שהשניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע "פיגוע משיכה" - להמתין להגעת השר לזירה ואז להתנקש בו.

בהמשך הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות ואף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לטובת פעולה זו. עוד בחקירתם עלה כי השניים עסקו בקידום מתווי פיגועים רצחניים באמצעות רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות ביטחון, זאת לצד תכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צה"ל.

השקר נחשף: בכירי חזבאללה לא מתו בתימן – הם חוסלו בדאחייה דוד הכהן וב. ניסני | 13:27

מעצרם של השניים הוארך מעת לעת בבית המשפט ועם גיבוש התשתית הראייתית על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"כ, הוגשו נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית שומרון. זאת לצד מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

משטרת ישראל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול באופן נחוש, התקפי ומודיעיני לסיכול תשתיות טרור, לאיתורם, מעצרם ומיצוי הדין עמם.

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיב לניסיון החיסול: "זו כבר הפעם ה-11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם! יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".

בן גביר הוסיף: "הם חוששים ורועדים מהמחשבה שאהיה שר הביטחון, כי הם יודעים היטב: אצלי אין פשרות ואין הנחות. מה שאני אומר - אני עושה. רק בשבוע שעבר ביקרתי בבית הסוהר ופגשתי כמה מאלה שניסו לחסל אותי. ראיתי איך הם רועדים מפחד, איך הם אפילו לא מסוגלים להסתכל לי בעיניים. אותם מחבלים שרצו להפחיד אותי - הם רועדים מפחד היום".

השר הודה לבורא עולם, לשב"כ, למשטרת ישראל, לצה"ל וליחידת מגן ששומרים עליו, וסיים: "מי שמאמין לא מפחד".