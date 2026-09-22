ביום י"ג מידות הרבי מלעלוב הגיע לעורר זכותה של האם המתחננת לגאולת בניה | גלריה כמדי שנה ביום המסוגל של אמירת י"ג מידות, הגיע האדמו"ר מלעלוב יחד עם מאות מחסידיו לאמירת סליחות סמוך ונראה לקברה של רחל אמנו בבית לחם | האדמו"ר העתיר לישועת הכלל והפרט בתפילה נלהבת לעורר את זכותה של רחל אמנו, המתחננת מאז ומעולם ללא לאות לגאולת בניה ולתשועת עולמים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:48