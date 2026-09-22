משטרת אזור דורהם שבפרובינציית אונטריו עצרה צעיר בן 19, בחשד שאיים ברשתות החברתיות לבצע פיגוע ירי בבית כנסת באזור.

על פי הדיווח של המשטרה המקומית, ביום שישי התקבלה התרעה דחופה מגורם אכיפת חוק חיצוני, שהתריע על מסרים חמורים באינטרנט שכללו איומים מפורשים לבצע ירי בבית כנסת. בעקבות המידע המודיעיני נפתחה חקירה מהירה, וביום שבת פשטו השוטרים ועצרו את החשוד- אלכסנדר פארפיט, בן 19 מהעיר וויטבי.

נגד החשוד הוגש כתב אישום הכולל סעיף של איומים ממניע שנאה, והוא נותר במעצר לקראת דיון בבקשתו לשחרור בערבות.

ראשת עיריית וויטבי, אליזבת רוי, יצאה בהודעה מחזקת בעקבות המעצר ופנתה ישירות לקהילה היהודית: "לחברינו ושכנינו היהודים, אני רוצה לומר בבירור: אתם לא לבד. הקהילה שלכם עומדת לצידכם תמיד. כל תושב זכאי להתכנס, להתפלל ולקיים את אמונתו בביטחון וללא פחד, ואיום נגד בית תפילה הוא איום נגד ביטחונה וחירויותיה של הקהילה כולה".

רוי הוסיפה והבהירה: "אין מקום בוויטבי לאנטישמיות, לשנאה, להפחדה או לאלימות מכל סוג, והעירייה תתמודד עמן ותוקיע אותן".

האיומים והמעצר הנוכחי מגיעים ברקע מתיחות קשה ואירוע חמור ביותר שאירע שלשום, בליל יום הכיפורים, מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו.

במהלך הכניסה לתפילת החג, פתח חמוש בירי לעבר מבנה בית הכנסת. שוטר שנכח במקום במסגרת תגבור האבטחה המיוחד לתפילות יום הכיפורים נפצע במהלך האירוע. במקביל לפציעתו, השוטר השיב אש לעבר היורה ופצע אותו באורח אנוש.

חבר הקהילה שחזר בחרדה בשיחה עם עיתון "טורונטו סאן" את רגעי האימה: "הירי נמשך לפחות שתיים-שלוש דקות. עשרות כדורים נורו לעבר המבנה וחדרו דרך החלונות אל תוך חלל בית הכנסת".

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם רשת "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי החרדה: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".