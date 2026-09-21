 דלג לתוכן הראשי
חשד לפיגוע

דרמה בליל יום הכיפורים בקנדה: ירי לעבר בית הכנסת; שוטר נפצע ונטרל את החמוש | כדורים חדרו מהחלונות

עשרות כדורים נורו לעבר בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבאונטריו וחדרו דרך החלונות • שוטר שאבטח את התפילה נפצע, השיב באש ונטרל את היורה שנפצע באורח קשה מאוד • נשיא בית הכנסת שחזר בצאת יום הכיפורים: "צעקתי לכולם לרדת על הרצפה וסגרנו את הדלתות" | החשד המרכזי בחקירה: פיגוע טרור (בעולם)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
זירת פיגוע בקנדה, ארכיון (צילום: לפי סעיף 27א)

חשד ל: אירוע ירי חמור אירע אמש, בליל יום הכיפורים, מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו, קנדה, כאשר גבר פתח בירי לעבר מבנה בית הכנסת בזמן הכניסה לתפילה.

שוטר שנכח במקום כחלק מהיערכות מוקדמת לאבטחת תפילת יום הכיפורים נפצע במהלך האירוע. כוחות הביטחון במקום הגיבו במהירות: השוטר שנפצע השיב באש לעבר היורה ופצע אותו באורח אנוש.

חבר הקהילה סיפר לעיתון "טורונטו סאן" כי הירי נמשך "לפחות שתיים-שלוש דקות". לדבריו, עשרות כדורים נורו לעבר המבנה וחדרו דרך החלונות אל תוך חלל בית הכנסת.

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם רשת "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי החרדה: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".
פיגועקנדה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר