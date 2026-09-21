חשד לפיגוע: אירוע ירי חמור אירע אמש, בליל יום הכיפורים, מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו, קנדה, כאשר גבר פתח בירי לעבר מבנה בית הכנסת בזמן הכניסה לתפילה.

שוטר שנכח במקום כחלק מהיערכות מוקדמת לאבטחת תפילת יום הכיפורים נפצע במהלך האירוע. כוחות הביטחון במקום הגיבו במהירות: השוטר שנפצע השיב באש לעבר היורה ופצע אותו באורח אנוש.

חבר הקהילה סיפר לעיתון "טורונטו סאן" כי הירי נמשך "לפחות שתיים-שלוש דקות". לדבריו, עשרות כדורים נורו לעבר המבנה וחדרו דרך החלונות אל תוך חלל בית הכנסת.

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם רשת "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי החרדה: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".