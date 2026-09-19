האם הקב"ה לוקח שוחד? קח איתך את הסוד העצום ליום הקדוש!

האם הקב"ה לוקח שוחד? סוד עצום!

הכותרת נשמעת קצת פרובלמטית, אבל, אם רש"י לא היה אומר את הדברים, לא הייתי מעיזה לכתוב.

"שוחד - מחיק רשעים יקח, להטות - אורחות משפט" (משלי, יז', כג')

מפרש רש"י: "שוחד מחיק רשע יקח" - הקב"ה מקבל דברי הכנעה ופיוס מחיק הרשעים, כלומר: בסתר - בינו לבינם!

"להטות אורחות משפט, להפוך דינו - מרעה לטובה"!

מסביר רש"י, שהקב"ה מקבל דברי פיוס והכנעה - מ'חיק' הרשעים.

'חיק' הוא - מקום נסתר, שלא - גלוי לעין!

מקום - אף אחד לא רואה, ממש בסתר - בינו ובינם!

השוחד - מטה את המשפט, והופך את דין הרשעים – מרע לטוב!

איך יתכן שהקב"ה - לוקח שוחד, ומטה את הדין?

שהרי - "אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא"?

הקב"ה לא שכח, ששנה שעברה הבטחת ולא קיימת, רצית? בטוח!...

אבל, אם תבוא אליו בסתר... בדברי הכנעה, פיוס וריצוי:

הקב"ה יהפוך דינך - מרע לטוב!

הדיבור הפנימי שתדבר איתו, עם הרצון שלך... עושה - פלאי פלאות!

הלב הנכנע, החרטה הווידוי והקבלה לעתיד, הם שוחד – לקב"ה!

אפילו רשע – יכול לבטל את דינו, שיתהפך – מרע לטוב!

איך עושים את זה? תתחיל להתחבר לנשמה.

קשה לך? תתחבר לניגון 'לך קלי תשוקתי' ותרגיש את העונג...

'לך קלי תשוקתי' – באמת רק לך

ברגעים הראשונים של יום כיפור, הקב"ה פורש את טליתו:

ועוטף את כולנו ביחדיו, ומחביא אותנו תחת כנפי השכינה...

צמוד צמוד אליו, הכי קרוב שאפשר – שאף פעם לא נעזוב...

ומשם, מזרים לנו סליחה ומחילה, אהבה ורחמים – אין סופיים.

רחקתי וחטאתי, אבל - לא התנתקתי!

תדבר לבורא עולם בשפה שלך, ותאמר לו: יש בי ניצוץ חזק של רצון להישאר תמיד מחובר אליך!

תן לליבך ללחוש ולהאיר בפיוט המרגש:

'לך קלי תשוקתי' – רק לך, אז - איך פספסתי?

'בך חשקי ואהבתי' - כל השנה - רק שכחתי... עזור לי לחרוט זאת בנשמתי!

לך ליבי וכליותיי – צווה עליהם לייעץ לי טוב... קשה לי! וקצת מבלבל – אנא עזור!

לך רוחי ונשמתי – ואני – איפה כל השנה היתה נשמתי?

לך אודה ואתוודה – עלי חטאי ורשעתי... שלא היו בכוונת זדון...

עשיו הרשע מלמד את - סוד הישועה!

כשעשיו מגיע לבקש מיצחק אבינו את הברכות, יצחק אבינו עונה לו שהברכות כבר נתנו ליעקב, עשיו שואל את אביו:

"הברכה אחת היא לך אבי?"... ומה עשיו עושה?

"וישא את קולו ויבך" – בוכה ומוריד רק 2 דמעות, ונענה!

הסוד לשינוי המזל – פתיחת הלב ושתי דמעות!

מלמד רבי נתן "וְזֶה הַבְּכִיָּה יֵשׁ לָהּ כֹּחַ גָּדוֹל לִמְשֹׁךְ, כִּי ע"י הַבְּכִיָּה יְכוֹלִין לְעוֹרֵר רְצוֹן הָאָדָם - לְמָשְׁכוֹ לִרְצוֹנוֹ".

לבכי יש כח גדול לעורר ולמשוך את רצונך - לרצון השם יתברך.

וכאן מגיעה הפתעה גדולה, אומר רבי נתן:

"וְכֵן לְמַעְלָה ע"י הַבְּכִיָּה, יְכוֹלִין לְעוֹרֵר וּלְהַמְשִׁיךְ רְצוֹן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּהְיֶה כִּרְצוֹנֵנוּ".

הבכי גורם לבורא עולם לשנות את ה'תוכנית' שהוכנה לך!

הקב"ה רוצה שתלחם על כל דבר, ואם לא הולך לך – תבכה עליו!

וכך יוכל לתת לך, גם מה - שלא מגיע לך!

(ליקוטי הלכות או"ח, הל' יום טוב, ה').

'לך קלי תשוקתי' – ומה אעשה שגובר עלי יצרי?

בכיה ראשי תיבות - "בְּ'שִׁמְךָ יְ'גִילוּן כָּ'ל הַ'יּוֹם.

אפילו רק שתי דמעות, יגברו על כל - המקטרגים ומשטינים.

שתי דמעות של יום כיפור, מוכיחות:

לך קלי תשוקתי – אך איני מצליח להתגבר על רצון יצרי.

דמעות אלו מגיעות מגודל רצונך האמיתי, והם:

סוד ישועתך - גם אם נגזר אחרת!

דמעותיך – יהלומים יקרים מפז

לא משנה מה היה בעבר, העיקר עכשיו להתחיל מהתחלה.

עיניך נרטבות ביהלומי דמעות, ואתה לוחש:

לך אודה ואתוודה – על חטאתי ורשעתי.

ואיך אתן לך חשבון, ואיך אצדק בטענתי?

לך אבכה בלב נדכה... שמע נא את תחינתי...

איך את תורתך עזבתי, והלכתי בתאוותי? איך?

לא אשכח אותך השנה! מבטיח! בלי נדר...

אבל, עזור לי! כי יצרי – חזק ממני! משגע ומטריף אותי...

ובכל מעידה וכשלון – חוגג על דמי!

לך קלי תשוקתי – ראה דמעתי, ונא אל תשליכני מלפניך...

מגלה דעתי, ומצהיר בזאת:

רוצה אותך באמת, עזור לי - לממש רצונך רצוני!

רוצה שתשמח בי ובמעשי, קרבתך חפצתי – אמיתי אמיתי!

חזק את רצונותיי הטובים, שתמיד אזכור:

לך קלי תשוקתי... לך ידי ולך רגלי...

משלך – יתנו לך!

מה אני ומה חיי... לך גאוותי – ועליך גאוותי...

לך כוחי ובטחוני העצמי, ויותר אין – עוצם ידי!

לך כישרונותי - ולך כשלונותי...

הכל שלך, ובאמת, שום דבר – לא שלי!

ועכשיו, אין לי מנוס, אלא – לבקש סליחתך...

ואתה ברחמיך - אל תעלם אוזנך, לרווחתי ושוועתי...

עשה עימי אות לטובה, וקומה נא - בעזרתי.

ראה דמעתי, והעלה אותה עד שורשה העליון - ששם ישועתי!

ותשמע תפילתי, ותענה עתירתי.

השיבני אליך - ואשובה, ותרצה את תשובתי.

אלי ומלכי - נא אל תשב פני ריקם מלפניך.

תשלח מלאכי חן, שיצאו נא לעומתי – וימליצו בעדי!

וסלחת לכל העם הזה, כי חטא בשגגה.

שמע קולנו אשר ישמע בקולות, והאל המקבל את:

תפילות כל עמו ישראל היום - ברחמים.

וכפי שיעורר האדם בעצמו את הידיעה שה' אוהב אותו, כך:

תתעורר האהבה אצלו, ותתפשט בכל העולמות – ותגיע עד אליך!

וסלחת לעווננו, לחטאתנו ונחלתנו.

בן מלך - חזור לאבא! אביך מלכך - מחכה לך!

שובו אלי... ואשובה אליהם... ארפא משובתם...

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, אמן!