הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לפרשת 'האזינו' ויום כיפור • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבת12:14 מחריד כל לב: עובדים בנתב"ג מחויבים לעבוד ביום כיפור | הח"כ בזעם לשרה; "תתערבי"קובי ישראל|10:52למה קשה מאוד לך לסלוח למי שפגע בך? התשובה הזו תפתיע ותחזק אותךורד שאלתיאל|10:25הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לפרשת האזינו ויום כיפור10100:00/5:42הרב מיכאל שושן עם הגיגים במרוקאית לפרשת האזינו ויום כיפור הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לפרשת האזינו ויום כיפור10100:00/9:10הרב מיכאל שושן עם הגיגים בעברית לפרשת האזינו ויום כיפור יום כיפורהרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת האזינושבת שובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ערב יום הכיפורים: האם אשה מברכת 'שהחיינו' בהדלקת נרות? • צפוהרב יעקב סיני|16.09.26מוטי שטיינמץ בפרויקט מרגש: 'ממידנק ועד הקדיש'מלך הלפגוט|16.09.26סנדי אופמן משיק ביצוע מיוחד ל'יום הדין'מלך הלפגוט|16.09.26אולי גם יעניין אותך:שכללית נערכת ליום כיפור: חלוקת מים בשיעורים בפריסה ארציתכיכר בשיתוף כללית|מקודםכפרות ותפילה: הרבנים הראשיים באיגרת ליום הכיפוריםחזקי שטרן|15.09.26כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור חזקי שטרן|15.09.26
0 תגובות