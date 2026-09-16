בעיצומן של ההכנות האחרונות לקראת יום הכיפורים, מקבל הקהל מתנה מוזיקלית מיוחדת: הזמר ואיש המוזיקה סנדי אופמן משיק ביצוע מחודש ומרגש ל'יום הדין', יצירה סוחפת ללחנו של הזמר והיוצר משה פלד. הביצוע החדש מגיע בדיוק בתקופה שבה כל אחד מאיתנו מתכונן לעמוד לפני בורא עולם.

הפרויקט מקבל משמעות מיוחדת דווקא בימים אלו, כשהמילים והלחן מתחברים לאווירת ההתעוררות, החשבון הפנימי והתפילה המלווה את חודש אלול וראש השנה. אופמן, שידוע ביכולתו להעביר עומק רוחני דרך מוזיקה, מצליח להעניק לשיר פרשנות אישית ונוגעת. את ההפקה המוזיקלית והמיקס ביצע אודי דמארי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית. דמארי, שמוכר כמפיק מוכשר בסצנה המוזיקלית היהודית, הצליח ליצור עיבוד שמשלב בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.

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את השיר מלווה קליפ AI מושקע, שנוצר במיוחד עבור הביצוע ומעניק פרשנות ויזואלית עוצמתית למסר העולה מן המילים. את ההנפשה והקליפ יצר זאבי הלר, שהצליח להכניס את הצופה אל תוך תחושת 'יום הדין' ולחבר בין המוזיקה, הטקסט והמסר הרוחני.

מעבר לעשייה המוזיקלית שלו כזמר ומבצע, אופמן עוסק ביום יום בהוראת פיתוח קול ומלווה תלמידים וזמרים בתהליכי עבודה מקצועיים על הקול, ההגשה והביצוע. הניסיון הזה בא לידי ביטוי בביצוע המדויק והמרגש של השיר.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים - הפייטן ישי סודרי בביצוע מרטיט במופע סליחות מיוחד, אורי גרינוולד ואלחנן ענבל בדואט 'הזכירו לפניו', וישי וולף בסינגל 'מלוך' על מילות תפילת העמידה.

אופמן מגיש את 'יום הדין' בביצוע אישי ומלא רגש בתקווה שהשיר יצליח לגעת בלבבות ולהוסיף עוד רגע של התעוררות לקראת יום הדין. השילוב בין הלחן המקורי של פלד, הביצוע של אופמן וההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה לעומק הרוחני של התקופה.