אהרל'ע סמט חושף: הניגון הקדוש שעבר מדור לדור בחצר ויז'ניץ

בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר אהרל'ע סמט משיק את הסינגל השני מתוך הפרויקט המוזיקלי 'הייליגע מינוטן 5' - ניגון 'ונתנה תוקף' עתיק מבית מדרשו של בעל הדברי אמונה זי"ע. הלחן הקדוש, שעבר מדור לדור בחצר ויז'ניץ, מקבל כעת חיים חדשים בעיבוד מוזיקלי עכשווי.

הפרויקט 'הייליגע מינוטן', שכבר הפך למסורת בעולם המוזיקה החסידית, פנה השנה אל שורשים עמוקים. בפרויקט זה מבצע אהרל'ע ניגונים קדושים מבית מדרשו של בעל הדברי אמונה זי"ע, שעברו מדור לדור לחצר הבן, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שיבדלח"א. בצילו ינק אהרל'ע את אלה הניגונים, והוא מעניק להם כעת מעטפת צלילית חדשה תוך שמירה על האותנטיות והקדושה המקורית. את הלחן 'ונתנה תוקף' קיבל הצדיק בעל הדברי אמונה מזקני חסידי דעשש. הניגון מבטא את מילות הפיוט הנורא הזה בצורה מוחשית ומדויקת, מלא ברגש והתעוררות לאבינו שבשמים. הבחירה להשיק את הסינגל דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - הניגון נושא מסר עמוק על יום הדין והתעוררות רוחנית המתחברת ישירות לימים הנוראים.

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העיבוד וההפקה המוזיקלית של 'ונתנה תוקף' בוצעו על ידי דייויד טויב, שהעניק לניגון העתיק מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. הכינור והויולה בוצעו על ידי פאבל לוין, והמקהלה כוללת את מיכאל ויינברגר, יוסי ויינברגר, אלי שפריי, שמעון פרל, דוד סטריק, חיים הרשטיק, אלי פריד ודייויד טויב. הפסנתר בוצע על ידי דייויד טויב, והמיקס והמאסטרינג על ידי שלמה זלמן וועכטער.

הגרפיקה של הפרויקט בוצעה על ידי שמעון רוכמן SDR, שיצר עיצוב ויזואלי המשלים את החוויה המוזיקלית ומעניק לה ממד נוסף. הפרויקט כולו משקף את המאמץ להעביר את הניגונים הקדושים לדור הצעיר תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני שלהם.

הסינגל 'ונתנה תוקף' מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים השיקו זמרים נוספים סינגלים חדשים, ביניהם ישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה', מאיר נוסנצווייג ב'רצון' ומנדי פורטנוי ב'אבינו מלכנו'. כל אחד מהפרויקטים הללו מציע זווית ייחודית על התקופה, אך הפרויקט של אהרל'ע סמט בולט בחיבור הישיר למסורת החסידית העתיקה.

הפרויקט 'הייליגע מינוטן' מהווה גשר בין העבר להווה, בין המסורת החסידית העתיקה לבין עולם המוזיקה העכשווי. אהרל'ע סמט, שגדל בצילו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, מביא את הניגונים הקדושים שינק בילדותו אל הקהל הרחב, ומאפשר לכל אחד להתחבר למסורת הרוחנית העשירה של חצר ויז'ניץ.