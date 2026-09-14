נפתלי קמפה בהופעה חיה מרגשת: 'כהודעת' בניהולו של דני אבידני

בעיצומו של חודש אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר נפתלי קמפה משיק ביצוע Live מרגש לשיר האהוב 'כהודעת', מתוך הופעה מיוחדת בניהולו המוזיקלי של דני אבידני ותזמורתו. הפרויקט, שמגיע בדיוק בתקופה זו של השנה, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת ביצוע חי עם מעטפת צלילית מושקעת.

הביצוע החדש מתאפיין בעיבוד מוזיקלי מיוחד שבוצע במקור על ידי אלי קליין ואיצי ברי, שהעניקו לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. המיקס בוצע על ידי אלי קליין, שידע לשמר את האותנטיות של הביצוע החי תוך הענקת איכות הפקה גבוהה. הבחירה להשיק את הביצוע החי דווקא בתקופה זו אינה מקרית - השיר מדבר ישירות אל הלב ומחבר לעומק הרוחני של ימי אלול.

קמפה, שביסס את מעמדו כאחד הקולות הבולטים בסצנה המוזיקלית החסידית, ידוע בזכות לחנים מרגשים וביצועים מדויקים. הפעם, הוא מביא את השיר 'כהודעת' בצורה שמדברת ישירות אל הלב, תוך שמירה על העומק הרוחני של היצירה. הניהול המוזיקלי של דני אבידני ותזמורתו מעניק לביצוע ממד נוסף של עושר צלילי ומקצועיות.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים סינגלים חדשים לקראת הימים הנוראים, ביניהם ישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה', מנדי פורטנוי ב'אבינו מלכנו', ומשה דוד שטיין ושרגי קלוגער ב'שובו אלי'. כל אחד מהפרויקטים הללו מציע זווית ייחודית על התקופה, אך הביצוע החי של קמפה מתבלט בזכות האותנטיות והחום של ההופעה.

קמפה מסר לקהל: 'שנה טובה ומתוקה!' - מסר פשוט ומלא משמעות המלווה את השחרור. הביצוע החי מזכיר לנו שלפעמים הדרך הטובה ביותר להתחבר למוזיקה היא דרך החוויה הישירה של ההופעה, כשהאמן והקהל נפגשים ברגע אחד של התעוררות רוחנית.

הביצוע החדש של 'כהודעת' מגיע בתקופה שבה רבים מחפשים חיבור עמוק יותר לבורא עולם. השיר, שהפך לקלאסיקה בזכות הלחן המקורי של קמפה והעיבוד של קליין וברי, מקבל כעת חיים חדשים בביצוע החי. המעטפת הצלילית של התזמורת, בניהולו של אבידני, מעניקה לשיר ממד נוסף של עושר ועומק.

התקופה האחרונה מאופיינת בפעילות מוזיקלית אינטנסיבית בעולם המוזיקה היהודית. זמרים ומלחינים רבים בוחרים להשיק יצירות חדשות דווקא בימי אלול, כשהקהל מחפש חיבור רוחני ומוזיקה שמדברת אל הנשמה. הביצוע החי של קמפה מצטרף לרשימה המרשימה הזו ומציע חוויה ייחודית של הופעה חיה בעיבוד מושקע.