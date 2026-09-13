מידד טסה ואחיו אביאל ( צילום: באדיבות המשפחה )

הזמר מידד טסה פרסם פוסט גלוי לב ובו שיתף את שעבר עליו מאז שאחיו אביאל נפטר, לפני 15 שנה בערב ראש השנה.

"15 שנים עברו מאז שאחי, אביאל ז״ל, נלקח מאיתנו", כתב הזמר בכאב. "15 שנים, ואני עדיין לא יודע להסביר באמת כמה אתה חסר לי. יש ימים שבהם הגעגוע שקט, ויש ימים שבהם הוא תופס אותי בלי הכנה ומחזיר אותי בשנייה לאותו יום, לאותה שעה, לאותו כאב. אתה חסר לי ברגעים הגדולים, אבל אולי אפילו יותר ברגעים הקטנים. בשיחות שלא יהיו, בצחוק שחסר בבית, בדברים שהייתי רוצה לספר לך, וברגעים שבהם אני חושב לעצמי מה היית אומר ואיך היית מגיב.

מידד טסה ( צילום: יניב סלע )

למדתי ממך כל כך הרבה. את המידות הטובות, את הארת הפנים לכל אדם, את האצילות, את הדרך לראות כל אחד ולתת לו להרגיש חשוב. וחודש לפני שנפטרת השארת לי מסר שאני נושא איתי עד היום: לקבל כל אדם ובסבר פנים יפות. משפט פשוט, אבל בשבילי הוא הפך לצוואה.

אומרים שהזמן מרפא. אני לא יודע אם זה נכון. יש כאבים שלא נרפאים, הם פשוט הופכים לחלק ממך. אתה לומד לחיות, לעבוד, לשיר, לשמוח ולהמשיך קדימה אבל עמוק בפנים נשאר מקום אחד שתמיד כואב ותמיד מחכה לאדם שכבר לא יחזור.

מתוך המקום הזה נולד ״אביאל אחי״. זה לא היה בשבילי עוד שיר. זו הייתה הדרך שלי לדבר איתך כשכבר לא יכולתי. להגיד את מה שלא הספקתי, לבכות דרך המילים ולתת לגעגוע קול.

רגע לפני שנכנסת שנה חדשה, אני חוזר שוב אליך. אל הזיכרונות, אל החיוך, אל הקול שלך, ואל החוסר העצום שהשארת בי.

15 שנים עברו, אחי. אני עדיין מתגעגע אליך בכל הלב, עדיין כואב לי שאתה לא כאן, ועדיין מנסה לקחת איתי בכל יום משהו מהאור שהשארת אחריך".