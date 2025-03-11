כשהעולם מוצף בסיפורי כאב בלתי נגמרים - ממלחמות ועד אסונות הומניטריים - הלב שלנו מתחיל להתעייף | למה דווקא כשמספר הקורבנות גדל, החמלה שלנו דועכת? | מסע מרתק אל עומק הפסיכולוגיה של הרגש האנושי, דרך מחקרי מוח, ניסויים מרתקים ומקורות יהודיים שמציעים איזון: חמלה מדודה שאינה שוכחת, אך גם לא שוקעת תחת העול (פסיכולוגיה)
באחד הימים הכי כואבים במסגרת המלחמה של השנה האחרונה, הגיע דוקטור צחוק לאולפן 'דבר ראשון' והעלה חיוך על שפתינו | למה חייבים לצחוק למרות הכל ואיך צוחקים למרות הכאב | שיחה על הומור שחור ועל ניצחון הרוח עם הליצן הרפואי שמתעסק בסיטואציות הכי קשות (דבר ראשון)
ישראל במלחמה, כמעט מדי יום נופלים חיילים - והכאב עצום, אך האם זו חובת המציאות להמשיך לחיות את החיים ולהנות או שאולי עדיף להמעיט בפרסומים מהנים ושמחים? • יהיו שיגידו שבמותם ציוו לנו את החיים אך יהיו שיצעקו שזה לא יהודי לשמוח בעוד אח שלך יושב שבעה • דיון כואב ותפילה לימים אופטימיים יותר (מעניין)
היום בא, היום הולך. יום הכי עצוב ומרוכז מכל השנה. יום עם אבל יום עם בנייה, יום של צום בכי ומספד, יום של אוכל, יום של צום, יום של חולשה, יום של אטימות. יום - יום לא רגיל, יום לא פשוט, יום שאף פעם לא יודעת איך להיות ולחוש בו, יום שפשוט מתבקש סתם להיות, להיות בזה להיות פשוט וכל-כך לא (תשעה באב תשע"ז)
החיים לא תמיד מתנהלים לפי מה שאנחנו רוצים, לפעמים אנחנו ממשיכים הלאה מחוסר ברירה או כפי מה שנקרא 'הישרדות' ולפעמים אנחנו פשוט נופלים מטה. כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים באמת, אנחנו חייבים לחוות ולחוש את הכאב בהעדרו של אותו רצון, לא מאמינים? פשוט תנסו תתחברו לכאב.. אווצ' (מודעות)
כאב אצל נשים שונה מזה המתרחש אצל גברים. כאב הוא תחושה שמהווה מנגנון התרעה על בעיה או סכנה. בעשורים האחרונים התבררו חלק מהמנגנונים שבאמצעותם מייצר המוח את חוויית הכאב ברוב המקרים הוא יכול להתפרש ככאב פסיכולוגי יותר * מה ההבדל בין כאב נוסיספתי ובין כאב נוירופתי ואיך בעצם פועלות תרופות המקלות על תחושת הכאב? (בריאות)
השבועיים האחרונים היו טלטלה אחת גדולה וסוערת.
כל אחת יכולה להזדהות עם תחושת בדידות מצמיתה כמו של אסתי ע"ה, להזכר בנקודות בחיים בהן היא חשה שנעשה לה עוול נוראי. הרצח של הלל הי"ד הפגיש כל אחת מאיתו עם הפחד הכי גדול: שלווה גדולה שמופרת באחת ועוד תוך המבצר הפרטי. הצער באובדן חיים של אבא עליז למשפחה ברוכה הותיר אותנו כבר ללא מילים. בשלב הזה נותר רק להיאנח: "אבא" (דעות)
חחחחח, הצחוק החדש, כתוב, מתגלגל או בכל צורה שבה הוא מתפרץ. לא ניתן להגדיר אותו כתוצאה מאושר ממשי אלא כביטוי לרגש כלשהו או בעצם, כרצון להיות מאושרים. "האדם לא צוחק כי הוא מאושר אלא הוא מאושר כשהוא צוחק" (וויליאם ג'יימס) * אז מה מכיל הצחוק שלנו?
נעלי עקב, למרות החסרונות (הכאב, הו הכאב!), הן כאן כדי להישאר. וגם אם לא צפוי לך יום ארוך על עקבים, אלא כמה שעות בודדות - כדאי שתשנני את המדריך הבא: 6 פתרונות שימושיים למניעת תאונות-סטילטו טרגיות (יופי)
