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קפיט'ל תהילים | תיעוד

שעות לחג: נתניהו הגיע לכותל והתפלל לשלום החיילים

פחות מיממה לפני ראש השנה, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור תפילה מרגש ברחבת הכותל המערבי יחד עם סולי אליאב, שם נשא פרק תהילים מיוחד וביקש שמירה והצלחה למען חיילי צה"ל ולמען כלל אזרחי ישראל (פוליטי)

ראש הממשלה נתניהו בכותל
ראש הממשלה נתניהו בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל)

אל מול אבני הכותל המערבי העתיקות, בשעות הדמדומים שבין השנה החולפת לזו הבאה עלינו לטובה, התייצב הערב (חמישי) ראש הממשלה לתפילה שקטה ומצמררת. כפי שדווח לראשונה בכלי התקשורת, שעות ספורות בטרם יישמעו קולות השופר ויפתחו שערי שמיים, נשא ראש הממשלה זעקה יהודית זכה לשלומם של לוחמי וכוחות הביטחון ולשנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל.

כשהוא מלווה במנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מר מרדכי (סולי) אליאב, עמד ראש הממשלה מול שריד בית מקדשנו, קרא פרק תהילים מעומק הלב, והתייחד עם האתגרים הביטחוניים העצומים העומדים לפתח המדינה בימים גורליים אלו. הביקור המרגש נשא מסר של אחדות ואמונה עמוקה באחד המקומות הקדושים ביותר לעם היהודי, רגע לפני כניסת החג.
בנימין נתניהוצה"להכותל המערביראש השנהתהיליםחייליםהקרן למורשת הכותל

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