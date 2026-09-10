שעות לחג: נתניהו הגיע לכותל והתפלל לשלום החיילים

ראש הממשלה נתניהו בכותל - צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:25 ראש הממשלה נתניהו בכותל ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

אל מול אבני הכותל המערבי העתיקות, בשעות הדמדומים שבין השנה החולפת לזו הבאה עלינו לטובה, התייצב הערב (חמישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפילה שקטה ומצמררת. כפי שדווח לראשונה בכלי התקשורת, שעות ספורות בטרם יישמעו קולות השופר ויפתחו שערי שמיים, נשא ראש הממשלה זעקה יהודית זכה לשלומם של לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון ולשנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל.