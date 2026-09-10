1,100 טון חומרי נפץ: צה"ל השמיד את המפקדה הסודית בעלי טאהר

במכת אש מחצתית ובפעילות הנדסית חסרת תקדים שטרפה את כל הקלפים בדרום לבנון, צה"ל רושם מהפך אדיר: רכס עלי טאהר – מעוז הטרור האסטרטגי ששלט על מרחב נבטיה – חדל להתקיים. כפי שפורסם לראשונה באתרנו, כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ולוחמי יהל"ם השלימו את ניתוח הלב הפתוח של התת-קרקע בחיזבאללה, והפכו רשת מנהרות ענקית לעיי חורבות באמצעות למעלה מ-1,100 טון של חומרי נפץ.

הפעילות המבצעית נוהלה בשלבים מדויקים ובנחישות עיוורת מול מחבלי ארגון הטרור:

שליטה מעל פני הקרקע: בשלב ראשון, לוחמי עוצבת הקומנדו השיגו דריסת רגל והשתלטות מבצעית מוחלטת במרחב הרכס באמצעות מארבים, תקיפות פירים מדויקות בירי, רימונים ורחפנים.

הכרעת התת-קרקע: לאחר טיהור השטח העליון, העמיקו הכוחות את האחיזה לתוך התוואים התת-קרקעיים המורכבים, במטרה לגדוע לחלוטין את היכולת לתכנן ולממש מתווי טרור נגד יישובי הצפון וכוחות צה"ל.

סגירת מעגל קטלנית: מחבלים שניסו להימלט או לספק ציוד לתוואים חוסלו מיד בתקיפות מהאוויר ובירי ארטילרי, כאשר באחת ההתקלויות הדרמטיות חיסלו לוחמי אגוז מחבל פנים אל פנים בעת בריחה.

שלל עצום והישג אסטרטגי חסר תקדים

עם השלמת המשימה, צה"ל קצר שני הישגים קריטיים: השמדה מוחלטת של תשתית התת-קרקע האסטרטגית ששימשה כמרכז הפיקוד והשליטה של יחידת 'באדר', והשתלטות מוחלטת על רכס עלי טאהר המהווה שטח שולט עליון על מרחב נבטיה, בירת השיעים בדרום לבנון.

במהלך הסריקות בתוך שמונת התוואים התת-קרקעיים, שאורכם המצטבר עלה על 5,400 מטרים, נחשפו מצבורי אמל"ח עצומים שהונחו בידי המחבלים לקראת פשיטה: עשרות רחפני נפץ, כטב"מים מתקדמים, מקלעים, טילי נ"ט, מאות מוקשים, מטעני חבלה ורקטות RPG.

בצה"ל מדגישים כי עם השלמת פיצוץ התשתיות המרכזיות בעלי טאהר – המשך ישיר לחיסול התוואים ברכס הבופור ובכפרים הסובבים ארנון, יוחמור ותיבנית – המרחב טוהר לחלוטין והוצא סופית משימוש האויב. הכוחות ממשיכים לפעול בשטח בדרום לבנון בדריכות גבוהה, כשהם ערוכים באופן מלא לכל תרחיש רב-זירתי להבטחת ביטחונם המוחלט של תושבי הצפון.