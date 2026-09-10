( צילום: ב"מ )

איראן חידשה את פעילות ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים המוגנים מפני תקיפות, כך עולה ממידע חדש שפורסם היום (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל" והסתמך על גורמים אמריקניים ומזרח-תיכוניים. על פי הדיווח, המבוסס בין היתר על תמונות לוויין ומידע מודיעיני, משמרות המהפכה החלו להרכיב טילים חדשים מרכיבים שהוכנו מראש ונאגרו במלאי, ובכמויות מוגבלות לעומת התקופה שקדמה למלחמה.

הפעילות המחודשת מתבצעת במספר אתרים תת-קרקעיים ברחבי המדינה, ובראשם מתקן הטילים המרכזי בחוג'יר שבדרום מזרח איראן. מהנתונים עולה כי האיראנים עושים שימוש ברכיבים קיימים להרכבת טילים בעלי דלק נוזלי ודלק מוצק כאחד, ואף פועלים להקים נקודות הרכבה תת-קרקעיות נוספות כדי למנוע פגיעה עתידית בתשתיותיהם. עם זאת, גורמים באזור מציינים כי קצב הייצור הנוכחי נותר מוגבל יחסית, בין היתר בשל הפגיעה הקשה שספגו מתקנים תעשייתיים מרכזיים והקשיים שמייצר המצור הימי האמריקאי על ייבוא חומרי גלם נדרשים. התפתחות זו שופכת אור על האתגרים הניצבים בפני ארצות הברית וישראל, אשר הציבו את פירוק תוכנית הטילים של טהרן כאחת ממטרות המלחמה המרכזיות מאז תחילת העימות בפברואר האחרון. מומחים מעריכים כי קצב השיקום של האתרים והתשתיות האיראניות מהיר מההערכות המוקדמות במערב, מה שמאפשר לטהרן לחזק את עמדתה במלחמת ההתשה. "הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש אריה רוזן | 16:01 מלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח, בעוד שבבית הלבן ובפנטגון בחרו להדגיש את ממדי ההרס שספג הצבא האיראני. גורמים רשמיים בוושינגטון טענו כי יכולותיה של איראן נפגעו אנושות וכי היא חלשה מאי-פעם. הדיווח מגיע על רקע אזהרה חריפה שהעביר שר הביטחון ישראל כ"ץ למשטר בטהרן לקראת ראש השנה. כ"ץ הזהיר כי "כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים".

במקביל, בכירים בבית הלבן הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להתארך ולהימשך שנים - ואף להימתח עד לתום כהונתו הנוכחית בינואר 2029. האזהרה עומדת בניגוד לתחזיותיו הפומביות של טראמפ בדבר סיום מהיר של הסכסוך.

התפתחויות אלו מצטרפות למשבר פנימי עמוק שפוקד את המשטר האיראני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הטיח בקול רם כי העם אמנם מוכן למות למען המערכה, אך אינו מוכן לשאת עוד שנייה אחת של "ניהול כושל ורשלנות פושעת". המשפטים המרעידים הללו הפכו בין רגע למוקד רעידת אדמה פוליטית, כאשר פרשנים באופוזיציה האיראנית לא היססו להגדיר את האירוע כ"הכרזה רשמית על התאבדות המשטר מבפנים".